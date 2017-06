Darpón dice que el Gobierno Vasco no controla las aguas de la Ría de Bilbao porque no es zona de baño

El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha explicado este martes que el laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno Vasco no controla las aguas de la Ría de Bilbao porque no es zona de baño. "Que la Ría de Bilbao no esté considerada como zona de baño no implica que esté prohibido el baño, pero la Dirección de Salud Pública solo controla las zonas declaradas de baño", ha insistido.