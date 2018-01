Diputación de Gipuzkoa destaca que el peaje de la N-1 "funciona muy bien" y el cobro está "a niveles muy altos"

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Oiarbide ha reiterado que la decisión de implantar este sistema de cobro "no se ha tomado de la noche a la mañana", ya que en Gipuzkoa "ya llevábamos tres o cuatro legislaturas hablando, discutiendo y valorando este tema en Juntas Generales".

De este modo, se ha felicitado porque en esta lesgislatura haya habido "un consenso político muy amplio sobre la necesidad de buscar una nueva fuente de financiación para las carreteras guipuzcoanas, teniendo en cuenta que en Gipuzkoa el presupuesto de Políticas Sociales ya llega al 48%".

En esa línea, la titular de Infraestruturas Viarias ha considerado que "es un ejercicio de responsabilidad" asegurar recursos tanto para las Políticas Sociales, "que cada vez tienen más necesidades", como para "mantener la seguridad en nuestras carreteras".

Oiarbide, además, ha recordado que la Diputación lo que hace con la implantación de este peaje es "trasponer una directiva europea, que es la que dice que los camiones a partir de 3,5 toneladas tienen que pagar por su uso y también por la contaminación que crean".

"Europa va hacia eso en el tema de carreteras y están ya redactando la normativa para que los estados que no apliquen esto sean sancionados. Será de obligado cumplimiento dentro de muy poco y nosotros hemos sido los primeros en hacer esta transposición de la directiva europea", ha añadido.

"ESFUERZO IMPORTANTE"

Respecto al rechazo de los transportistas locales hacia el cobro de este canon, se ha mostrado convencida de que en Gipuzkoa se ha hecho "un esfuerzo importante a la hora de diseñar el sistema y hemos planteado un sistema no discriminatorio, con solamente un paso intermedio en tráficos internos". "Yo creo que eso es pensar en no perjudicar al transporte local y ellos lo saben", ha manifestado, al tiempo que ha dicho entender que "nunca les va a gustar pagar un peaje", pero "desde luego, no van a ser los más perjudicados".

Asimismo, ha destacado la importancia de obtener ingresos para el mantenimiento y conservación de las carreteras del Territorio. "Cada vez que llueve tenemos algún desprendimiento en algún talud. Eso es habitual y a veces son reparaciones leves, pero otras tenemos que hacer proyectos de sostenimiento que nos vamos de un millón de euros", ha resaltado.

La diputada ha señalado que el Gobierno foral, tras rematar la denominada 'rotonda de Gipuzkoa' con las obras de Deskarga, se centra ahora en la "mejora y conservación de carreteras", como los proyectos de la vía entre Deba y Mutriku, o la de Azkoitia a Urretxu, ya que otros ámbitos como las Políticas Sociales "necesitan muchos recursos".

Finalmente, acerca del colapso provocado por la nieve el pasado 6 de enero, Aintzane Oiarbide ha criticado que "hay agentes tanto políticos como sindicales que están intentando poner al mismo nivel y hacer la misma foto de la AP-6 en el Estado español, con lo que ocurrió en Etzegarate".

"No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Es muy fácil hacer demagogia. Somos especialistas en buscar culpables y lo que tenemos que hacer es dar soluciones y mejorar, si se puede, las cosas", ha concluido.