EH Bildu cree que la suspensión de la ley de víctimas policiales "prueba la necesidad de un sistema judicial vasco"

EH Bildu ha defendido este martes que el auto del Tribunal Constitucional que mantiene la suspensión de la ley de víctimas de abusos policiales "evidencia una vez más que las decisiones legítimas del Parlamento Vasco no valen nada cuando no gustan al Estado español" y ha defendido la necesidad de contar con un sistema judicial vasco "que esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía de nuestro país y que no esté supeditado, como pasa hoy, a las directrices del Estado".

En un comunicado, la coalición ha criticado la decisión del Tribunal Constitucional de mantener la suspensión de varios preceptos de la 'Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999' --aprobada en el Parlamento vasco el 28 de julio de 2016--, al considerar que existe "riesgo de interferencias" en la acción de la Justicia.

Para EH Bildu, "no basta con que Lakua diga que la decisión del Tribunal Constitucional es una mala noticia" sino que ha abogado por "superar la actual relación de dependencia".

"La ratificación por parte del TC de la suspensión de la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del Estado español es grave y al mismo tiempo clarificadora porque vuelve a demostrar que la supuesta bilateralidad con Madrid es absolutamente irreal y que las decisiones legítimas del Parlamento de Gasteiz no valen nada cuando desagradan al Gobierno español", ha criticado.

La parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia ha criticado que "nuestras decisiones siempre quedan a expensas de la autoridad del Estado y cuando no le gusta lo que aprobamos aquí, interpone recursos que sistemáticamente son aprobados por el TC, que actúa a las órdenes del Gobierno español demostrando así cuál es la situación de la justicia en el Estado".

"MALA NOTICIA"

En la actual situación, ha considerado que "no basta con decir que la decisión del TC es una mala noticia, como ha hecho hoy el portavoz del Gabinete Urkullu, sino que es urgente superar la actual relación de dependencia con el Estado".

"Necesitamos un sistema judicial propio que esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía de nuestro país, que no esté supeditado, como pasa hoy, a las directrices del Estado", ha reclamado.

Por ello, "para reivindicar y conseguir más pronto que tarde una justicia propia para Euskal Herria" ha anunciado que EH Bildu no acudirá este miércoles a la apertura del año judicial en Bilbao.

En cuanto al contenido de la ley suspendida, Goirizelaia ha reiterado el "compromiso absoluto" de EH Bildu con las víctimas del Estado, con su derecho al reconocimiento, a la justicia y a la reparación, y ha denunciado que en 2017 sigan siendo "despreciadas" por el Estado.