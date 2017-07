ETB, diez segundos de deporte femenino en los informativos

El informativo principal del mediodía de este lunes de ETB1 (Gaur Egun) ha dedicado 10 segundos en su bloque deportivo a las competiciones femeninas. ETB2, que ha tocado exactamente los mismos temas una hora después, ha reducido esas imágenes, que eran sobre remo, a cinco segundos y luego ha incorporado una última hora (sin vídeo) sobre la tenista Garbiñe Muguruza. Oficialmente, la directora de la radiotelevisión pública vasca, Maite Iturbe, opina que la programación de EiTB, "un grupo de comunicación multimedia que emite cinco canales de televisión, cinco emisoras de radio y contenidos por Internet", es "muy compleja" con "muchos programas distintos" y "varios miles de horas de emisión/año" como para cuantificar si las mujeres están infrarrepresentadas en la parrilla del ente público.

El debate sobre la visibilización de la mujer en el deporte en los medios de comunicación públicos lo ha llevado en esta ocasión al Parlamento Eukene Arana (Elkarrekin Podemos), quien ha formulado una pregunta escrita al consejero de Cultura, Bingen Zupiria, y a la propia Iturbe para conocer exactamente "cuántos minutos de deporte femenino" ha emitido EiTB. La respuesta, entregada a la Cámara en los últimos días, elude concreciones y se limita a reseñar que, debido al volumen de horas de emisión de todos los canales de radio, televisión e Internet del ente, es imposible obtener una conclusión numérica.

Textualmente, Iturbe reseña que "los contenidos deportivos disponen de información deportiva general y también específica (clubes, ligas y la práctica deportiva general)". Y añade que "ofrecen información, opinión y retransmisiones" y no sólo partidos y competiciones, sino "entrenamientos y poseventos". "Es un segmento de programación muy complejo, de muchos programas distintos y varios miles de horas de emisión/año. EiTB no dispone de un sistema de segregación de contenidos para elaboración estadística en el modo formulado", abunda Iturbe, que apostilla que "ningún otro medio", sea "público o privado" y tanto vasco como "estatal o internacional" publica "tales indicadores".

Arana critica que EiTB sea capaz de desmenuzar "al segundo" los espacios que se dedican a cada partido político (es una información que regularmente se envía al Parlamento para medir la imparcialidad del ente público) y no se remangue a cronometrar sus espacios deportivos en los informativos. Por ejemplo, este lunes, según el análisis de eldiarionorte.es, ETB1 ha dedicado diez segundos al deporte femenino en el Gaur Egun de mediodía y ETB2 ha reducido esa misma noticia a cinco segundos. Era sobre remo y servía como complemento a la misma competición masculina. El canal en castellano, eso sí, ha incorporado una última hora sobre tenis, sobre el papel de Garbiñe Muguruza en Wimbledon, aunque con imágenes del golfista Jon Rahm de fondo.

En ambos casos, el bloque ha durado unos 9 minutos y ha seguido la misma escaleta: fútbol masculino (Alavés, Athletic, Real Sociedad, Eibar y Osasuna), Tour de Francia (que el lunes tiene día de descanso), las citadas noticias de remo y finalmente golf. Las otras mujeres con presencia en la pantalla han sido las azafatas del podio del Tour entregando premios a los distintos ganadores de la última etapa.

"Cualquiera que enciende la televisión ve la evidencia: las mujeres no están visibilizadas", sostiene Arana, que extiende la crítica a otros ámbitos de EiTB como las tertulias sobre actualidad. En este sentido, en otra respuesta parlamentaria, Zupiria e Iturbe explicaron que el ente trata de lograr la "paridad" garantizando una presencia femenina mínima del 40% para las mujeres en los debates. Sin embargo, EiTB de nuevo negó tener datos reales porque las emisiones de los distintos canales públicos superan las "40.000 horas" y no se pueden medir.

"En fin, es una cuestión política. Estas contestaciones demuestran que no está en la agenda hacer nada. Elkarrekin Podemos llevará el tema de Igualdad a la ponencia del Parlamento para la reforma de EiTB", señala Arana, mencionando el foro parlamentario creado para abordar la reestructuración de uno los iconos de la autonomía vasca y a la que han llovido las críticas en los últimos años, entre otras cosas por estar sumida en las peores audiencias de su historia. Según la representante de la coalición que integra a Podemos, IU y Equo, además, Iturbe no puede escudarse en que ningún medio de comunicación privado mide estas cuestiones ya que el modelo de negocio de los unos no puede compararse con las obligaciones para con la ciudadanía de los entes públicos.

EiTB, entretanto, subraya que tiene aprobado un plan de igualdad, que es el segundo en su historia. Entre sus objetivos se halla "trabajar la presencia de mujeres" en condición de "expertas o portavoces" por lo menos "en la misma medida" que los varones. Asimismo, se reclama "promover" contenidos sobre mujeres y específicamente "fomentar la presencia de más deportes practicados por mujeres y de los éxitos de éstas en la agenda informativo".