Egibar cree que "antes de lo que piensa la gente" el Gobierno español deberá negociar con gobernantes catalanes

El presidente del GBB y portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha afirmado este martes que el proceso catalan "aún no ha concluido" y que, "antes de lo que piensa la gente", el Gobierno español deberá acometer "una estrategia bilateral" y sentarse a negociar con los gobernantes catalanes, aunque no sabe "si para acordar un referéndum pactado, para negociar un nuevo estatus político o para lo que sea".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha indicado que "las vías unilaterales no se eligen", sino que son opciones que "se toman en el momento en el que fracasan las vias bilaterales".

En este sentido, ha explicado que, en los casos de Quebec y Canadá y de Escocia y el Reino Unido, las partes no llegan a un acuerdo "sobre el tema de fondo", sino que "pactan el procedimiento, es decir, cómo se aclara y endereza el conflicto político".

El parlamentario del PNV ha apostado por destacar ese aspecto en Euskadi, ya que, según ha dicho, "la bilateralidad pide que se respete el fundamento democrático, es decir, cuando se menciona la legislación, el fundamento democrático tiene un peso propio que significa que se utilizarán las leyes, pero que lo que deben hacer esas leyes es posibilitar y canalizar que los ciudadanos expresen su opinión de la mano de una consulta".

De esta manera, ha asegurado que el expresident y el Govern destituido tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución "realizaron un esfuerzo especial" para utilizar la vía bilateral, ya que "Puigdemont pidió hasta 17 veces reunirse con Rajoy y en todas recibió el no por respuesta", por lo que, en su opinión, "cuando recibes negativas y nadie se sienta al otro lado de la mesa, empiezas a crear tu propia legislación partiendo de esa voluntad democrática, y ahí se produce el choque, sobre todo un choque entre legitimidades".

"El proceso de Cataluña aún no ha concluido. Quizá antes de lo que piensa la gente, el Gobierno español deberá sentarse al otro lado de la mesa a negociar con los gobernantes catalanes, y eso nos llevará de una estrategia unilateral, a una estrategia o escenario bilateral, y creo que esa es la voluntad o principal estrategia de los nacionalistas catalanes, y no seguir hasta no sé donde con la estrategia unilateral. Sea con intermediación o presión internacional, se debe dar una negociación bilateral, no sé si para acordar un referéndum pactado o para negociar un nuevo estatus político o para lo que sea", ha asegurado.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Asimismo, Joseba Egibar ha considerado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña es "el ejemplo más claro" de que la posible reforma constitucional va en la dirección de centralizar el poder político en España y que, al mismo tiempo, "es un aviso para el resto".

"No es solo una decisión que el Estado ha tomado por la situación en Cataluña, sino que también es un aviso para el resto, diciéndonos que estamos en una ponencia sobre autogobierno y que sepamos que no hay nada que admitamos fuera de nuestros propósitos, pensamientos e interpretaciones de la ley, y que, si sobrepasamos esa raya, se aplicará el 155", ha advertido.

En esta línea, ha afirmado que, cuando el PSOE plantea que "ha llegado el momento de proponer una reflexión y una modificación de la Constitución, no sé en qué dirección pretende proponer esos cambios, aunque las intenciones y decisiones del PP están a la vista, y el PSOE las ha apoyado todas, y no aclara ese revoltijo que tiene en torno al federalismo, porque sabe que la principal ola o tendencia va por la vía de la recentralización".

GOBIERNO VASCO

En este sentido, el portavoz parlamentario del PNV ha afirmado que no es partidario de "tomar decisiones en caliente" sobre la posibilidad de que se rompa el pacto de gobierno que los jeltzales y el PSE-EE mantienen en el Gobierno Vasco, debido al apoyo de los socialistas a la aplicación del 155, aunque ha advertido de que "la reflexión sobre el 155 y las decisiones a tomar en consecuencia ya llegarán".

De esta forma, ha afirmado que los socialistas vascos mantienen "una postura crítica" respecto a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, aunque ha asegurado que "eso no excusa su responsabilidad".

"No soy partidario de tomar decisiones en caliente, pero nos da una pespectiva de cara al futuro. El PSOE debe ser consciente de lo que puede suponer ser el lazarillo del PP. Supone una escenario muy duro, ya que, que el PP y el PSOE se unan en la aplicación del 155 con una crisis del modelo de estado tan evidente, significa que, de cara al futuro, el derecho a decidir va a tener un camino muy corto por su parte, y eso nos pone en un escenario muy fuerte", ha indicado.

PRESUPUESTOS Y GURE ESKU DAGO

Por otro lado, Joseba Egibar ha afirmado que la opción del PP es "la más fácil y barata" para que el Gobierno Vasco apruebe el proyecto de presupuestos para 2018, ya que, en su opinión, "el PP aquí quiere notoriedad y Alfonso Alonso en eso es un artista y está como un ratoncito encima del queso".

Por último, ha lamentado que "algunos tienen mucha prisa por formar un poco soberanista de cualquier manera" y que, en el movimiento Gure Esku Dago, "unos pocos, no todos, han pensado que el PNV, en lugar de ser un acelerador, es una carga, y que ese polo sobgeranista debe ser soberanista y de izquierdas".

"Para mí eso sería un error estratégico. Otros no piensan así dentro de ese grupo, pero unos pocos tienen mucha prisa y están en eso, y, si lees el comunicado, si el PNV hubiera estado allí se debería tapar los oidos", ha criticado, en referencia al comunicado que se leyó al final de la manifestación del pasado sábado en Bilbao en contra de la aplicación del 155.