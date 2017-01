Elkarrekin Podemos estudiará el Presupuesto vasco pero "probablemente" lo rechazará si "sigue la senda" de 2016

BILBAO, 5 8EUROPA PRESS)

El portavoz de Ezker Anitza-IU y parlamentario de Elkarrekin Podemos, Iñigo Martínez, ha asegurado que la coalición evaluará el Presupuesto vasco cuando el Gobierno presente su proyecto para este año, pero ha adelantado que "probablemente" lo rechazará si "sigue la senda" del aprobado en 2016.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez ha asegurado que la intención de la Elkarrekin Podemos es estudiar el borrador de Presupuesto cuando se presente el texto, así como "la política de ingresos que proponga el Gobierno vasco en concordancia con las Diputaciones".

Según ha manifestado, Elkarrekin Podemos enmendará "las políticas que considere" que deben corregirse y, si observa "algún elemento positivo", lo dirá, al igual que criticará los contenidos que considere negativos.

El parlamentario vasco ha asegurado que, aunque desde la oposición, la coalición pretende "hacer propuestas". Además, ha recordado que las leyes "se hacen desde el Parlamento y no desde el Gobierno".

"Estamos ahí para aportar, y en su momento decidiremos si merece la pena apoyar o no", ha señalado. No obstante, ha manifestado que si las Cuentas que se propongan "siguen las senda" de las de 2016, "probablemente será que no".

Además, Iñigo Martínez ha lamentado que la presencia del PSE en el Gobierno "de momento" no ha dejado "ninguna impronta progresista dentro del Gobierno vasco", por lo que ha emplazado a "ver cómo se desenvuelven los acontecimientos" para constatar si su participación en el Gobierno se refleja en el proyecto presupuestario.