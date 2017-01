Elorza cree que el comité federal "viene cargado de malas noticias" y que, tras él, Sánchez debe aclarar si se presenta

El diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, cree que el comité federal del PSOE del próximo 14 de enero "viene cargado de malas noticias", y ha considerado que, posteriormente, Pedro Sánchez debe aclarar "si da un paso al frente" y se presenta como candidato, o de lo contrario, explicar "por qué no va a competir". Además, ha mostrado su convicción de que la gestora "patrocina la idea de una candidatura única", bajo la excusa de la unidad, con el objetivo de "echar de la carrera" a la Secretaría General a Sánchez.

En declaraciones a Europa Press, Elorza también se ha referido a la posibilidad de que Patxi López puede ser un candidato de consenso, para destacar que "las diferencias" de éste con Susana Díaz son "muy importantes" y sería "un pacto contranatura".

El diputado guipuzcoano ha manifestado que tiene "la impresión de que la gestora, o por lo menos gente de la gestora, patrocina la idea de una candidatura única, poniendo como excusa la búsqueda de la unidad del PSOE".

No obstante, ha advertido de que "esa operación, tratando de echar de la carrera a Sánchez, no es una manera de resolver la crisis del PSOE, sino que es una vía para resolverla en falso". A su juicio, lo que resulta "obligado es la celebración de unas primarias con concurrencia de candidaturas para que pueda haber un debate de proyectos en profundidad y para que la militancia elija en la urna el proyecto y el secretario general".

Odón Elorza, uno de los diputados que votó 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, ha afirmado que "llegar a un pacto entre las élites del PSOE, entre los generales, los dirigentes territoriales y la vieja guardia", no solucionará la situación de los socialistas.

A su entender, este acuerdo "en los despachos" sólo tendría la pretensión de "evitar, precisamente, primarias con concurrencia, por lo tanto, evitar que la militancia exprese sus opiniones en el debate y tome la decisión que corresponda a la hora de elegir la Secretaría General".

LA CANDIDATURA DE SUSANA DÍAZ

Elorza ha asegurado que sería "una falsa solución" impedir unas primarias "por la vía de una candidatura única, aparcando las diferencias importantes que se han expresado en los últimos doce meses". "No contribuiría a la unidad y menos una candidatura como la de Susana Díaz", ha apuntado.

Asimismo, cree que respaldar a Díaz como líder del partido sería "contradictorio" con un socialismo que "entiende España como un Estado plurinacional, que quiere que se avance en una política de pactos con fuerzas de progreso y que defiende que el PSOE necesita un revulsivo para recuperar su identidad y diferenciarse de las políticas de la derecha".

El diputado del PSOE cree que Pedro Sánchez "está esperando la convocatoria formal de las primarias y del Congreso extraordinario". "Lo que pasa es que todo tiene un cierto límite y creo que, si al final, el comité federal del día 14 no convoca ambos eventos, sería bueno que Sánchez tomara una posición", ha indicado.

En este sentido, le ha emplazado que, después de ese día, el exsecretario general del PSOE tendrá que "dar un paso al frente o explicar su retirada". "O anuncia que va a ser candidato o, si no, deberá aclarar que no vamos a competir, que no va a presentar candidatura", ha señalado.

A su juicio, el comité federal "viene cargado de malas noticias" y ha apuntado a la posibilidad de que posponga la convocatoria del Congreso. En este sentido, ha insistido en que la gestora "es un órgano interino" y está "contraviniendo las normas de democracia interna del PSOE".

Sobre la posibilidad de que el propio Odón Elorza se postule como candidato, ha asegurado que son "especulaciones que no conducen a ningún sitio ni tienen ninguna base", y ha rechazado que Patxi López puede ser un candidato de consenso.

DEBATE DE FONDO

"El consenso del PSOE se consigue tras un debate a fondo respetuoso en las formas y clarificador en lo que a proyectos se refiere. Yo no entiendo que ahora lo bueno para este PSOE sea un consenso forzado y menos si el consenso de Patxi López fuera con Susana Díaz porque las diferencias de planteamientos entre ellos son muy importantes", ha explicado.

Por tanto, ha señalado que no se entendería "un consenso simplemente para continuar con las mismas políticas y con planteamientos orgánicos similares porque la sociedad española espera que el PSOE clarifique en un debate serio, en el que se respeten las formas, cuál es su proyecto para el país, su modelo de partido, su modelo de liderazgo y eso, que está en los estatutos, tiene que venir por la vía de unas primarias abiertas y democráticas".

"Todo lo demás son buscar atajos que no van a resolver la crisis del PSOE. Es más, creo que un pacto entre Patxi López y Susana Díaz sería un pacto antinatura", ha insistido.

PGE

Odón Elorza ha reiterado que es partidario del rechazo a los Presupuestos del PP, "a no ser que se produzca un cambio tan sustancial que conlleve la derogación y la renuncia de políticas antisociales que han causado tanto sufrimiento en los últimos cinco años por culpa de las decisiones del Gobierno de Rajoy".

En cuanto al hecho de que el Gobierno del PP haya asegurado que quiere diseñar unas cuentas que eviten el 'no' del PSOE, ha afirmado que no acaba "de ver el juego que se trae el Partido Popular con esa intencionalidad y esa declaración". "Yo el 'no' lo veo muy claro", ha asegurado.

Asimismo, ha advertido de que "la gestora no es el marco de decisión sobre cuestiones de tanta trascendencia" y le ha emplazado a "acelerar mucho los procesos" para que el PSOE cuente "con una dirección legítima y se dote de un proyecto político, un relato y una estrategia que dé respuesta a cuestiones tan importantes como ésta".

Por último, ha apuntado que, aunque él no pertenece a las 'Plataformas Socialistas procongreso extraordinario y primarias', ha recordado que apoya sus reclamaciones y, por ello, participará en los actos que tienen convocados en Logroño el próximo sábado, posteriormente en Orense y el próximo miércoles en Cuenca.

"Estos actos son una manera de recordar a la gestora que la exigencia de primarias y congreso extraordinario sigue vivo y que estas supuestas dilaciones no van a hacer más que incrementar el número de partidarios de las plataformas", ha concluido.