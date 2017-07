Erkoreka dice que el Gobierno Vasco ayuda a las empresas industriales pero que "no puede reemplazar al empresario"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que "no es verdad" que no haya habido control en las empresas "donde se ha puesto dinero público", y que el Ejecutivo autónomo ayuda y defiende a las empresas industriales vascas pero que "no puede reemplazar al empresario".

Erkoreka se ha referido de esta manera, en una entrevista a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, a la situación de crisis que atraviesan algunas empresas importantes vascas como La Naval, Xey o Fagor-CNA, y ha asegurado que el Gobierno, "además de dinero", ha ofrecido siempre "ayuda, cercanía y todo el esfuerzo" a esas compañías.

Así, ha manifestado que "numerosas" empresas han atravesado dificultades hasta ahora y han tenido la colaboración del Ejecutivo autónomo para salir de esa situación, sea "a través de créditos, a través de ayudas, utilizando otro tipo de fórmulas o ayudando a buscar socios referenciales en el ámbito industrial".

Además, ha matizado que "todas las empresas no tienen el mismo problema", ya que viven "situaciones muy distintas" y están inmersas en "realidades diferentes". En este sentido, ha indicado que "algunas hacen barcos -en referencia a La Naval-, otras electrodomésticos -en alusión a Fagor-CNA- y otras muebles -en referencia a Xey-, y algunas necesitan dinero y otras un empresario industrial que tome la responsabilidad".

"El Gobierno Vasco está en todas con fórmulas diferentes siempre ayudando, defendiendo y ofreciendo las fórmulas de protección que tiene en sus manos. Pero lo que no puede hacer el Gobierno Vasco es reemplazar al empresario y, de un día para otro, empezar a construir barcos o a hacer muebles o electrodomésticos, porque no es justo, porque la sociedad no vería bien algo así, y porque la Unión Europea no deja a las administraciones tomar ese tipo de medidas y tomar directamente el lugar del empresario", ha explicado.

TRABAJO EN COMÚN

Así, Josu Erkoreka ha asegurado que el Ejecutivo autónomo está trabajando en común junto a "empresarios, propietarios, directivos y representantes de trabajadores", pero que este tipo de situaciones no se solucionan "de un día para otro", aunque ha destacado que "hay otras muchas empresas que están creciendo" y logrando "grandes beneficios".

En este sentido, ha afirmado que entiende que "la gente esté preocupada cuando ve en peligro su empleo, "pero no se va a solucionar de un día para otro, porque siempre hace falta algo que no está delante, y eso es lo que hay que buscar, un empresario, dinero, recursos o numerosas otras cosas".

"Es cierto que la preocupación de la sociedad está en estas empresas, y es comprensible porque lo que está mal crea preocupación, pero a la vez, en el mismo momento, hay otras muchas empresas que están creciendo, que logran grandes beneficios, que está en un buen momento haciendo nuevas inversiones o en procesos de expansión, creando nuevos empleos", ha destacado.

Asimismo, ha indicado que al PIB industrial vasco ha credido un 2,4% en el primer semestre del año, "y eso significa que las cifras son buenas y que, aunque tengamos algunas empresas que están en problemas, muchas otras empresas están bien y nuestra industria mira con fuerza a los próximos años".