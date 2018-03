La Ertzaintza alerta de estafas a personas mayores en ventas a domicilio de Bilbao

La Ertzaintza ha alertado de que en los tres últimos meses ha detectado en Bilbao cinco estafas mediante ventas fraudulentas realizadas a domicilio, siendo las víctimas personas de edad avanzada que, condicionados por actitudes agresivas o engañosas de los vendedores, realizan compras innecesarias.

Según ha recordado la Policía vasca en un comunicado, a finales del pasado año ya alertó de situaciones similares que se estaban produciendo en Euskadi y cuatro personas fueron detenidas mientras que a una treintena se les abrieron diligencias en calidad de investigadas.

Los cinco casos registrados en la capital vizcaína desde diciembre han llevado a la Ertzaintza a alertar a la ciudadanía sobre este tipo de ventas fraudulentas a domicilio. En los casos constatados, los vendedores acudían a los domicilios de personas octogenarias y con deterioro cognitivo y se aprovechaban "de la vulnerabilidad" de las mismas, para inducirles a la compra de libros o colchones principalmente.

En el transcurso de los contactos, la actitud persuasiva de los comerciales coaccionaba a las víctimas para efectuar contratos fraudulentos, llegando a comprar productos a un precio muy superior al valor real de mercado.

En general, los comerciales suelen ser varones, acuden en pareja, en ocasiones con citas concertadas por teléfono o abordando la víctima en el propio domicilio o inmediaciones .

Los autores se muestran muy amables y persuasivos, y venden a las victimas objetos que no necesitan y que son "claramente de inferior valor al que abonan las víctimas", a veces al contado y otras firmando métodos de financiación, sin ser realmente conscientes del contenido de los mismos.

Normalmente, estos contratos están ligados a entidades financieras de crédito que comprometen a la víctima a realizar pagos periódicos que pueden prolongarse durante años. No obstante, también se dan casos de pagos inmediatos. La entrega del producto se hace minutos después de cerrar la operación.

HASTA 116.000 EUROS

El caso más grave fue denunciado el pasado mes de enero donde la víctima, una mujer octogenaria, se quedó arruinada y endeudada tras concatenar varios contratos de compra de libros durante varios años por valor de más de 116.000 euros. En concreto, la mujer fue engañada para que comprara anualmente actualizaciones de una colección de libros sobre medicina. En otros casos los estafadores vendieron dos colchones de baja calidad por 1.700 euros, mientras que otra víctima entregó 1.500 euros a cambio de una serie de libros.

Durante el año pasado la Ertzaintza abrió 25 atestados relacionados con esta tipología de delitos en Bizkaia y Gipuzkoa, se practicaron cuatro arrestos y se abrieron diligencias como investigadas a una treintena de personas.

Entre las recomendaciones de la Ertzaintza para evitar estas situaciones se encuentra la de no permitir la entrada en el domicilio a ninguna persona cuyo servicio no haya sido solicitado, no firmar ningún documento cuando se tengan sospechas, así como alertar a personas del entorno en caso de duda o sospecha.

No realizar pago en metálico a la persona vendedora, no facilitar datos personales telefónicamente, así como llamar al 112 en caso de sospecha son otros consejos a seguir.