El Festival Internacional de Jazz de Getxo recibe este jueves al trompetista estadounidense Christian Scott

Completan el programa del día el concierto del Concurso de Grupos a cargo de Sun-Mi Hong Quintet (plaza Coro Biotz Alai, 21.00 horas) y la actuación de Alberto Arteta Group en la sección Tercer Milenio (plaza Estación de Algorta, 19.00 horas).

Christian Scott aTunde Adjuah (1983, Nueva Orleans) es "uno de los mejores trompetistas de la nueva hornada de músicos estadounidenses" y es considerado por la crítica de su país como "el rey del nuevo jazz", según han destacado desde la organización, para añadir que es "uno de los pioneros de la llamada Stretch Music, un estilo ajeno a los géneros que estira las convenciones rítmicas, melódicas y armónicas del jazz hasta incluir diversas formas, lenguajes, procesos mentales y culturas musicales".

Scott comenzó a tocar la trompeta con once años y, desde entonces, ha emprendido una trayectoria ascendente que le ha llevado a actuar con artistas como Mos Def, Prince o Marcus Miller. El joven músico comenzó a ganar relevancia en 2006 gracias al disco "Rewind That", que en poco tiempo recibió múltiples alabanzas por parte de la crítica especializada y por el que tuvo una nominación a los Grammy. Posteriormente ha grabado "Anthem", "Live at Newport", "Yesterday You Said Tomorrow", "Christian aTunde Adjuah" y "Stretch Music".

Scott trabaja actualmente en la trilogía de discos que conmemora el centenario de las primeras grabaciones de jazz, producidas en 1917. El núcleo de este trabajo, titulado colectivamente 'The Centennial Triology', contiene "una sobria relectura de las realidades sociales y políticas mundiales a través del sonido y aborda temas como la esclavitud en América a manos del complejo industrial penitenciario, la inseguridad alimentaria, la xenofobia, la inmigración, el cambio climático, la igualdad de género, el fascismo y el retorno de la demagogia", según han destacado los organizadores del festival.

En el Concurso de Grupos, actuará Sun-Mi Hong Quintet, una formación que reúne a cinco jóvenes de diversa procedencia para interpretar un jazz con melodías de "gran carga lírica marcadas por el groove y la exploración musical". Por su parte, la sección Tercer Milenio acogerá el concierto de Alberto Arteta Group, que interpretará, entre otros, los temas de su último trabajo, "The Legacy".

Por otro lado, hasta el 23 de julio, y con motivo del festival, la Sala Torrene de Algorta acogerá la muestra de "Jazz for Two... and Two for Jazz" del fotógrafo bilbaíno José Horna. Para esta exposición ha reunido una colección de instantáneas de artistas de jazz en las que ha puesto el acento en la relación entre los músicos en escena.