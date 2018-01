Gobierno Vasco adquiere un 1,24% del capital de CAF por 15 millones, a cargo del Instituto Vasco de Finanzas

En este sentido, ha aclarado que, aunque en el caso de CAF no hay un "riesgo inmediato" de traslado de su centro de decisión de Euskadi, ello no supone que no pudiera darse.

La compra de 425.870 acciones de CAF, a un precio de 35,2 euros por acción, a Kutxabank, su actual titular, se ha hecho efectiva el pasado 28 de diciembre, para lo cual SOCADE ha suscrito un contrato de cuentas en participación con el IVF por un importe de 15 millones, en un contexto, según ha explicado la consejera, en que la citada entidad financiera está reduciendo su participación en empresas "por exigencia del regulador".

Esta participación pública, que Tapia ha incidido no se trata de "una ayuda de Estado" al no encontrarse esta empresa en dificultades, supone "una decisión de carácter estratégico de permanencia en la empresa" por parte del Ejecutivo Vasco que se convierte en "socio estable y comprometido con el futuro" de la compañía, así como en "colaborador leal" con el resto de sus accionistas. También ha indicado que no se descarta "poder seguir ampliando" la adquisición de capital en la compañía.

Asimismo, ha apuntado que, aunque esta operación no permite al Gobierno Vasco entrar en el consejo de administración de CAF, sí que posibilita una "interlocución directa" para "todos los aspectos técnicos y de crecimiento" que la compañía pretenda asumir, a lo que Azpiazu ha añadido que "la voluntad no es especulativa".

Reordenación

El consejero ha apuntado que el Gobierno Vasco prevé cerrar el diseño de la reorganización de sus instrumentos financieros "en el primer cuatrimestre" de este año y acometer, a continuación, las transformaciones que "sean necesarias", en lo que supone "un impulso" a la política industrial de Euskadi contemplado "en las estrategias del Plan de Industrialización 2017-20".

El consejero ha indicado que se plantea, por un lado, el "desdoblamiento de instrumentos con sus correspondientes agentes participantes para contar con la flexibilidad requerida", respondiendo uno a la figura del capital riesgo y el otro al de las participaciones empresariales permanentes; así como la utilización de los instrumentos existentes o su transformación.

A ello, ha añadido que el IVF será "el eje que vertebrará toda la actividad financiera, las participaciones del Gobierno y los fondos estratégicos", con el objetivo de que este se dote con un total de 250 millones de financiación público-privada de la cual el Ejecutivo se ha comprometido a aportar cien a lo largo de la presente legislatura.