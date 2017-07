Gobierno vasco cree que "queda tiempo" para la ampliación en La Naval aunque admite que "la situación es muy difícil"

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de La Naval de Sestao (Bizkaia) aprobó el pasado 7 de junio una ampliación de capital de 42 millones de euros para "equilibrar la situación patrimonial de la empresa, deteriorada por la acumulación de pérdidas de los ejercicios pasados".

Los accionistas disponían de un plazo de un mes para cubrir la ampliación, que concluye este viernes. Posteriormente, se abrirá otro de 15 días para que la parte correspondiente de los accionistas que no hayan querido cubrir la ampliación de capital en la proporción que les corresponde pueda ser cubierta por otros accionistas.

De forma paralela, se debía completar la negociación con la banca para reestructurar la deuda y concluir la negociación con los armadores sobre los plazos de entrega de los buques en construcción.

Según ha explicado en Bilbao la consejera vasca, a media mañana de hoy no se había llevado a cabo la ampliación en el astillero, si bien todavía "queda tiempo". No obstante, ha admitido que "es cierto que la situación es complicada".

"Estaban previstas una serie de acciones que no sé si se van a producir o no. No es un tema de hoy, llevamos todo el año y un poco más, desde el verano pasado con una situación complicada, el comité los sabe y hemos estado con ellos", ha señalado.

Tapia ha asegurado que existe el "máximo interés de todos" para que, en este asunto, "se consiga una solución lo antes posible" que, en todo caso, "no va a ser de hoy para mañana". "A veces se avanza un paso y luego se dan dos para atrás, lo hemos estado viendo toda la semana", ha afirmado.

No obstante, ha reiterado que "la voluntad de todos es buscar una solución". Aunque ha insistido em que la situación es "muy difícil", ha reiterado que no quiere ponerse en "la peor de las situaciones". "Me gusta cruzar los puentes cuando llego a ellos, no antes, ni mirarlos desde lejos. Pero no lo oculto, es una situación muy difícil", ha concluido.