Goia exige al SIEP una solución "inmediata" para Martutene, ya que la situación de las instalaciones "puede empeorar"

En rueda de prensa, Goia ha recordado que el pasado mes de noviembre remitió una carta al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para reclamar una solución para el centro penitenciario donostiarra, cuya situación actual "no tiene ya pase".

En esa línea, ha incidido en que hay aspectos "importantes" que justifican la urgencia, aparte del propio desarrollo urbanístico de la capital guipuzcoana. "Hemos focalizado todos nuestros esfuerzos en el desarrollo de la ciudad en el entorno del Urumea y ésta es una pieza clave para poder continuar verdaderamente con ese desarrollo", ha señalado.

No obstante, ha destacado que otro elemento a tener en cuenta es "la situación de la propia cárcel y la que viven los actuales reclusos que están en la misma". De este modo, ha subrayado que la prisión de Martutene "no es digna" y que, "desde un punto de vista humano, ya no ofrece los mínimos que son exigibles".

"Ya antes presentaba una situación deficiente, porque las instalaciones están muy obsoletas y son muy limitadas, además están en un entorno inundable", ha explicado el alcalde, quien ha alertado de que esa situación de inundabilidad "se agrava" porque "después de todas las actuaciones que se han hecho en el entorno, tanto el ensanchamiento del río en Martutene primera fase como el desarrollo de Txomin Enea o la elevación del terreno cuatro metros, el único punto de desagüe que nos va quedando en la desembocadura del Urumea es éste".

En ese sentido, ha manifestado la "preocupación" por el hecho de que las personas que están recluidas en Martutene "puedan estar viviendo una situación inadecuada, por muy privadas de libertad que estén, también sujetos de derecho". "Creo que es de exigir que esa situación cese inmediatamente", ha concluido.