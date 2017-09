Goia dice que la ordenanza de pisos turísticos busca proteger San Sebastián como "una ciudad para vivir"

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, haaasegurado este viernes que la ordenanza reguladora del uso urbanístico de viviendas turísticas y alquiler de habitaciones de vivienda habitual para uso turístico busca "un ordenamiento lógico" de la ciudad y trata de proteger que la capital guipuzcoana es, "en primer lugar, una ciudad para vivir".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, el regidor donostiarra ha asegurado que siempre ha defendido que San Sebastián es, "en primer lugar, una ciudad para que vivan los donostiarras", y que los habitantes de la ciudad "vivimos de muchas cosas", entre las que destacan las actividades relacionadas con los servicios, y que "el turismo también nos da una opción para vivir".

"Pero primero de todo, somos una ciudad para vivir, y eso lo debemos proteger. En la ordenanza que hemos planteado hemos tratado de proteger eso, es decir, aprovechando esa actividad económica, tratamos de que nuestra ciudad sea un lugar para vivir", ha reiterado.

Así, ha indicado que "los dos puntos de vista extremos" se han posicionado en contra de la ordenanza aprobada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián, ya que, según ha dicho, "las empresas de ese tipo de actividades han dicho que recorta mucho y que arruina sus intereses, y los que tienen un discurso contrario al turismo dicen que es excesiva". "Pues parece que estamos en el punto intermedio", ha destacado.

ZINEMALDIA

Por otro lado, Eneko Goia ha afirmado que esta "viendo bien" la 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y ha destacado que, "otro año más", ha vuelto a lograr "poner la ciudad patas arriba y llevarnos a todos al cine".

El alcalde donostiarra ha señalado que ha visto algunas de las películas proyectadas y que, aunque no es crítico cinematográfico y no sabe valorar si un film es bueno o malo, "lo que más me gusta es la participación de la gente, y eso va muy bien".

"La gente está yendo al cine. A diario veo colas en todos lados, y eso es lo que le da ese toque especial a nuestro Zinemaldi, que pone la ciudad patas arriba y nos lleva a todos al cine. Eso se ha logrado otro año más y, en ese aspecto, veo muy bien el Zinemaldi", ha asegurado.