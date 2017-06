La ganadora de cinco premios Grammy Dianne Reeves encabezará el programa de este sábado en el Getxo Jazz

Además, a estas actuaciones se suman la de la sección Tercer Milenio (plaza Estación de Algorta, 19.00 horas), a cargo de la banda catalana Giulia Valle Trío, y el concierto matinal (plaza Estación de Algorta, 13.00 horas), en el que Andrés Isasi Musika Eskola Gazte Sextet se presenta al público getxotarra.

Según han informado desde el festival, Dianne Reeves (1956, Detroit) es una de las cantantes más prominentes de la escena del jazz. Cuenta con cinco premios Grammy, tres de ellos ganados de forma consecutiva de 2001 a 2003 en la categoría de Mejor Interpretación Vocal, y ha actuado y grabado junto a figuras y formaciones como Wynton Marsalis, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Berlín.

Descubierta por el trompetista Clark Terry a una temprana edad, inició su carrera en Los Ángeles en 1976. En California descubre el trabajo en estudio, y se empapa de cultura musical. En 1978 conoce a Billy Childs y comienza una relación artística que durará diez años; junto a Childs, aborda el período de desarrollo musical más importante de su vida. Acompaña al grupo Night Flight en el conocido "circuito de las playas" americanas, dándose a conocer en todo el sur de California y en 1981 comienza su colaboración con Sergio Mendes y el compositor Phil Moore.

Ya en aquella época, recibe los primeros elogios de la critica y las primeras muestras de reconocimiento del publico. En 1986 se instala en Nueva York y tras grabar su segundo álbum, se aprecia mucho la influencia de Harry Belafonte: "Fore Every Heart". En 1987 interviene en el concierto "Echoes of Ellington" en Los Ángeles, en homenaje al gran compositor y pianista, raíz del que es fichada por el prestigioso sello Blue Note. Su primer álbum para el sello de la etiqueta azul, "Dianne Reeves" (1987), incluye un arreglo del tema de Ellington "Better Days" que se convierte en éxito inmediato.

Le seguirían "I Remember" (1991), que permanece más de tres meses en la lista de ventas de jazz vocal, "Art and Survival" (1994), "Quiet After The Storm" y más de una docena de discos entre los que destaca "Moonlight", ganador de un Grammy. Su último trabajo hasta la fecha es "Beautiful Life" (2015), con el que obtiene otro galardón en los Grammy, en la categoría de Mejor Disco de Jazz Vocal. En Getxo, Dianne Reeves estará acompañado por Peter Martin (piano), Romero Lubambo (guitarra), Reginald Veal (bajo) y Terreon Gully (batería).

OTRAS ACTUACIONES

En el Concurso de Grupos actuará Claudio Jr de Rosa Jazz 4et, un proyecto que interpreta música hard/post-bop y que acaba de publicar su primer álbum "Groovin' Up". Por su parte, en la sección Tercer Milenio subirá al escenario el trío de la compositora y contrabajista italiana Giulia Valle y, finalmente, en el concierto matinal será el turno del Andrés Isasi Musika Eskola Gazte sextet, un combo que reúne a estudiantes de la escuela de música municipal, bajo la dirección de Miguel Salvador.

Para esta ocasión, han preparado un repertorio especial a través del que muestran al público que desarrollan a lo largo del año en el centro. Finalmente, la jornada finalizará con la jam session que dará comienzo a partir de la medianoche en el local algorteño The Piper's Irish Pub, a cargo del grupo Cuarteto y Taca.