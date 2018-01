El asesinato de Gregorio Ordóñez desató la socialización del sufrimiento por parte de ETA

Por su parte, la hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado que "los objetivos de ETA y sus voceros eran y siguen siendo los mismos: el sometimiento de la sociedad a un proyecto nacionalista radical, totalitario y excluyente". "Lo defendían antes con las armas, la extorsión y la amenaza", ha recordado, para añadir que, ahora, "lo defienden desde las instituciones".

En esta línea, ha denunciado que hace unos años, "cuando ETA estaba operativamente acabada, el Estado se plegó" y "se legalizó a su brazo político y, en lugar de aprovechar ese momento de debilidad para exigirles la condena al terrorismo pasado y futuro, hicieron la vista gorda".

"Ahora nos hablan de la organización terrorista como si fuera casi un fantasma", ha afirmado, y ha denunciado que "se quiere ceder otra vez ante los terroristas" y, por ello, "se les ha permitido que escenifiquen el teatro del desarme, incluyendo la destrucción de armas que España se ha negado a investigar".

También "se les está permitiendo que den pábulo al anunciado espectáculo de la disolución" y que "sus mediadores, con el inestimable apoyo del Gobierno vasco, lancen globos sonda sobre supuestas negociaciones acerca de los presos en Francia que son rotundamente falsos".

"Y pese a ello, nos siguen martilleando con el mantra de la derrota de ETA", ha subrayado. "Nunca una victoria vendida como tan rotunda ha resultado tan poco visible y, si me apuran, tan amarga. Nunca unos terroristas derrotados han tenido tanto margen de maniobra por la permisividad de un Estado cuyo único deber es aplicarles la ley", ha incidido.

Líneas rojas

De este modo, ha exigido a quienes "defienden el Estado de Derecho" que "no traspasen esas líneas rojas que se marcaron algunos políticos honestos" como Gregorio Ordóñez, ya que "hay cosas con las que no se negocia": "No consientan que las líneas rojas de los etarras, ni arrepentimiento, ni delación, se impongan a las líneas rojas del Estado de Derecho".

Asimismo, ha destacado que "cuando hay principios en juego", como en lo que "atañe a ETA y a sus presos", ceder "no es una opción" y por ello ha exigido a "quienes defienden el Estado de Derecho que no transfieran los derechos de las víctimas a los nacionalistas".