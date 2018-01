Alfonso Alonso, sobre sus 'potes' con Urdangarin: "Respeto a esa familia pese a sus problemas"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha defendido el encuentro distendido que mantuvo las pasadas navidades en Vitoria -estuvieron tomando potes bromeando dos días antes de Nochevieja- con Iñaki Urdangarin, cuñado del Rey y c ondenado por corrupción por el 'caso Nóos' a más de seis años de cárcel, y con su esposa, Cristina de Borbón, y la hermana de ésta.

"No es que uno vaya a compartir determinadas actuaciones", ha señalado, en alusión a las prácticas de corrupción por las que ha sido condenado, "pero yo tengo respeto a esa familia". A juicio del presidente del PP vasco, "no es sensato" que algunos indiquen que Iñaki Urdangarin "es un apestado" y que no debe dejarse ver con él.

El líder de los populares vascos y exministro de Mariano Rajoy ha señalado, en una entrevista en el programa Boulevard de Radio Euskadi, que "respeta" a esa familia pese a los "problemas" que tiene en estos momentos y "pese a que no sea de nuestra cuerda política", en alusión a la filiación nacionalista del padre de Urdangarin, ya fallecido.

Los "problemas" a los que se refiere el presidente de los populares vascos son la condena por corrupción a seis años y tres meses de cárcel por el denominado 'caso Noos' por sus actividades como 'conseguidor' desde el Instituto Nóos. La resolución dictada en febrero de 2017, no es firme, al haber sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Por contra, la Audiencia Provincial de Palma absolvió en esa misma sentencia a la infanta Cristina por su participación en el caso Nóos, quien solo tendrá que pagar una sanción de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo.

"Más allá de sus problemas, es una familia a la que yo respeto", ha expresado el líder de los populares vascos, al tiempo que ha afirmado que no es definitiva la sentencia condenatoria a seis años de prisión por corrupción del ex duque de Palma.

Es precisamente esa no firmeza la que le ha llevado a Alonso a asegurar que Urdangarín "no está condenado" por corrupción y que pese a las habladurías que su encuentro ha generado respeta a la familia Urdangarin.

Eldiarionorte.es accedió a una imagen de las infantas con el propio Urdangarín en la terraza de un establecimiento. En la fotografía se les ve tomando un 'pote' y conversando de manera distendida con el presidente del PP vasco y exministro de Sanidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Alfonso Alonso ha sido vecino de la familia Urdangarín en una urbanización del barrio vitoriano de El Batán.

Alonso, en todo caso, ha defendido su encuentro con la familia Urdangarín y las dos infantas y la ha enmarcado en las tradicionales relaciones que ha mantenido con ella desde hace años, algo que no ha variado pese a su condición de condenado por corrupción. De hecho, durante su etapa como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alonso afirmó que seguía la investigación a Urdangarin con un gran "interés" pero pidió que "las actividades privadas" del entonces duque de Palma no interfirieran en "lo que significa" la monarquía española "para todos". "Una cosa es la Corona y otra muy distinta los problemas que pueda tener la actividad privada de Urdangarín", dijo entonces Alonso.