Itxaso (PSE) advierte a Markel Olano de que tomar Cataluña como ejemplo para Gipuzkoa sería un "nefasto negocio"

El teniente de diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, ha afirmado que no puede "comprender ni compartir" la "fascinación" mostrada por su socio de gobierno, PNV, por el "volcán catalán". Por ello, le ha advertido al diputado general, Markel Olano, de que "mirarse en ese espejo es un nefasto negocio para Gipuzkoa".

En declaraciones a los periodistas tras el discurso de Olano en el Pleno de Política General de las Juntas Generales, Itxaso ha señalado que "en Gipuzkoa conocemos especialmente cuáles han sido las consecuencias de esos túneles negros de división social, de enfrentamiento y de falta de convivencia que, por otro lado, es lo que se está viviendo ahora en Cataluña".

"Aquí se están aplicando fórmulas de pacto entre diferentes, de estabilidad, de gobiernos de mayoría y de agenda socioeconómica, yo diría socialdemócrata, para sacar adelante este Territorio, sus problemas económicos y sus problemas sociales", ha afirmado el diputado socialista, quien ha incidido en que "esa es la verdadera agenda política que tiene que presidir el gobierno foral".

Además, se ha mostrado convencido de que la mayoría de los guipuzcoanos, incluidos los nacionalistas, no cambiarían "en absoluto, la agenda guipuzcoana, ni la agenda vasca, por la agenda catalana".

Por su parte, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha mostrado su desacuerdo con el discurso de Markel Olano y ha defendido "la llamada vía vasca basada en los acuerdos de gobernabilidad entre PSE-EE y PNV que se están dando en el Gobierno Vasco, diputaciones de los tres territorios y ayuntamientos vascos".

Para Andueza, el discurso de Olano es una "enmienda a la totalidad al lehendakari Urkullu". En esa línea, ha ensalzado el acuerdo de gobierno entre jeltzales y socialistas que "ha puesto en marcha nuestra propia vía, que se basa en el acuerdo, el entendimiento y en el diálogo". "Una vía que cree que puede servir como ejemplo y espejo al pueblo catalán", ha añadido.

"Los socialistas guipuzcoanos y vascos seguiremos apostando desde la lealtad, incluso dentro del propio Gobierno vasco como socios del mismo, por esa apuesta por el diálogo, el entendimiento y el acuerdo entre diferentes que haga de este país un país en el que vivamos todos", ha afirmado.

OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, también ha hecho referencia a Cataluña para felicitar al pueblo catalán por "su apuesta por el derecho a decidir" y denunciar "el ataque antidemocrático del Estado", al tiempo que se ha preguntado "¿dónde se sitúa, en este momento, el Gobierno foral de PNV-PSE? ¿Con la democracia o con la imposición?". "No sabemos si esto es el germen de una crisis de gobierno de PNV y PSE o si son meras poses. Más que lo que se diga, lo que se haga demostrará hasta dónde llega el postureo", ha expresado.

En cuanto a la situación de Gipuzkoa, Olano se ha mostrado "preocupado" por el discurso del diputado general, puesto que "evidencia que este Gobierno no sabe aprender de sus errores, y que pretende seguir adelante con la misma política de siempre". En ese sentido, ha criticado el discurso "triunfalista" de Markel Olano y le ha recordado que "no se puede gobernar dando la espalda a la realidad, porque los problemas no se solucionan solos".

El procurador de la coalición soberanista ha considerado "decepcionante ver la incapacidad del Gobierno foral para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía". A su juicio, el Ejecutivo de PNV y PSE es "vacío". "Mucho de autobombo y de gastarse el dinero público en campañas de marketing, pero sabe muy poco de trabajar, de llegar a acuerdos y de gestionar un territorio como Gipuzkoa", ha concluido.

PODEMOS Y PP

Por su parte, el portavoz de Podemos-Ahal Dugu, Juantxo Iturria, ha calificado el discurso del diputado general de "autocomplaciente" porque en el mismo "ha hecho una lista de deseos, como si empezáramos la legislatura", pero "no habla nada de los objetivos no cumplidos en estos dos años". En su opinión, "tenemos una Diputación que es más una consultora de comunicación que un Gobierno", en referencia a Etorkizuna Eraikiz.

Respecto a Cataluña, Iturria ha defendido que "ante un problema político, la solución debe ser política" y ha censurado la "respuesta represiva" que está dando el Gobierno central. "La única solución es el diálogo", ha subrayado.

Finalmente, el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, también ha calificado de "autocomplaciente" el discurso de Olano y ha considerado que su "zona de confort" es "Cataluña y la ruptura". "¿Se puede calificar de antidemocrática la actuación de los jueces en defensa de la ley?", ha preguntado el juntero popular al diputado general, para responder que "no, y mil veces no".

"Es una realidad inmutable en el ámbito internacional que no se puede cambiar una ley incumpliéndola y más nos valdría a los guipuzcoanos tener un diputado general que defendiera nuestros intereses en el ámbito vasco", ha concluido.