Kortajarena remarca la responsabilidad de cuidar la naturaleza "por nosotros y las generaciones futuras"

El top model y actor Jon Kortajarena ha defendido la importancia que cuidar la naturaleza porque "tenemos una responsabilidad por nosotros y por las generaciones futuras". "Cuando tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Greenpeace y vi cómo funcionaban me di cuenta de que quería ser parte de esta familia que lucha por esos valores", ha resaltado con motivo de la entrega del Premio Lurra, que otorga la organización ecologista en el marco del Festival de San Sebastián.

Kortajarena ha sido el encargado de hacer entrega de este galardón, que ya va por su tercera edición, a la película 'Una verdad incómoda. Ahora o nunca', acto en el que se ha destacado la labor de difusión que la producción de Al Gore hace de la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático. El premio, diseñado por la artista Marina Anaya, ha sido recogido por Enrique Muñoz en representación de Paramount Pictures.

En declaraciones a los periodistas, el modelo vasco ha manifestado que está "muy contento" de poder colaborar con Greenpeace en la entrega de este premio, y más en San Sebastián. "No tengo la oportunidad de trabajar en mi tierra muy a menudo y la verdad es que me hace mucha ilusión. Lo paso mal hablando en público, pero cuando pienso que es por una buena causa, hay que quitar los miedos y hacer estas cosas", ha señalado.

Kortajarena, que ha actuado como embajador del clima con Greenpeace viajando con la organización el pasado mayo al Pacífico Sur para denunciar los efectos del cambio climático en las poblaciones más desfavorecidas del país, ha destacado la importancia de dejar testimonio de ."cómo nuestro modo de vida está afectando directamente al modo de vida de la gente que vive allí".

Por otro lado, en cuanto a su faceta de actor, se ha mostrado "contento" con el trabajo realizado hasta la fecha. "Sé que es difícil, que yo en esto empiezo de cero pero me estoy preparando, las cosas están saliendo bien, está saliendo trabajo que me apetece hacer", ha señalado Kortajarena, quien espera el próximo estreno de 'La verdad'.

Además, ha recordado que dentro de la 65 edición del Festival de San Sebastián también puede verse su trabajo en 'Pieles', de Eduardo Casanova. En esa línea, ha señalado que es la primera vez que acude al certamen donostiarra. "Me gustaría quedarme mucho más y disfrutarlo de verdad, ver más películas y comer más pintxos pero no me va a dar tiempo. Donosti con el complemento del Festival es la leche", ha afirmado.

PREMIO LURRA

El jurado del premio Lurra, compuesto por los directores de cine Gerardo Olivares y Paula Ortiz, el director de fotogramas, Toni Ulled, y un miembro de la junta de Greenpeace, Miguel Cabanas, ha destacado la cinta de Al Gore sobre el resto de nominadas porque se centra en "demandar soluciones a un problema que nos afecta a toda la humanidad y del que ya estamos sufriendo los efectos".

De nuevo y once años después del estreno de 'Una verdad incómoda', la cinta cuenta cómo Al Gore trata de persuadir a los líderes mundiales para que inviertan en energías renovables. "Un delicado y arduo trabajo que muestra los devastadores efectos del cambio climático que, lejos de disminuir, alcanzan preocupantes niveles", ha destacado Greenpeace.

Los directores del documental, Cohen y Shenk, competían este año con otras dos películas, 'Inmersión', de Wim Wenders y 'Wonders of the Sea 3D', de Jean Michel Cousteau, hijo del legendario investigador francés. El jurado ha elegido la producción que mejor reflejaba los valores de defensa del medio ambiente y la paz, señas de identidad de la organización. 'Una verdad muy incómoda. Ahora o nunca' se estrena el 6 de octubre en España.