Lander Martínez se presentará como candidato para sustituir a Nagua Alba al frente de Podemos Euskadi

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Martínez ha afirmado que son bastantes los compañeros que le han animado a dar el paso. "Si la gente ve que es preciso, yo estaré donde toque. Estoy dispuesto a dar ese paso, a presentarme. Ésa es mi intención. Al final, yo llevo desde principio en Podemos Euskadi, conozco muy bien la organización, desde los círculos, desde que empezó hace cuatro años antes de las europeas", ha añadido.

Además, ha destacado que la pretensión es que la formación morada en la Comunidad Autónoma Vasca esté "fuerte" tras las primarias que se celebren. "Estoy dispuesto a trabajar para ello y a dar el paso para poder conseguirlo. Es un reto que yo me tomaría con mucha seriedad porque entiendo que la Secretaría General supone mucha responsabilidad, pero también me resulta muy ilusionante", ha apuntado.

Lander Martínez ha indicado que él no es quien tiene que decir si sería el "relevo natural" de Nagua Alba. "Pero es evidente que he tenido un papel que ha estado muy cerca del trabajo que ha hecho Alba durante los dos años, le he acompañado en todo lo que he podido, le he ayudado en toda la ingente tarea que suponía dirigir esta organización y conozco bien el territorio", ha afirmado.

A su juicio, los dos retos principales de Podemos Euskadi son "la construcción de la organización a largo plazo", en el que hay que "afianzar" su estructura organizativa, y también las elecciones municipales y forales de 2019, que van a permitir, "por primera vez, que repitiendo, a poder ser la coalición Elkarrekin Podemos", esta alianza se presente con marca propia en los municipios.

Su pretensión, de esta forma, es "instalarse de una forma muy sólida en el territorio", para "ponerle cimientos sólidos a la organización y, luego, allanar el camino hacia una candidatura que pueda alcanzar el Gobierno de Euskadi en 2020".

SIN ACUERDO ENTRE SECTORES

Lander Martínez ha recordado que ayer hubo una reunión entre los dos sectores mayoritarios en Podemos Euskadi para analizar la posibilidad de consensuar una lista única de cara a las primarias que se celebrarán en diciembre para relevar a la actual líder de la formación, Nagua Alba.

No obstante, ha reconocido que, aunque el encuentro fue "más que cordial", no se llegó a un acuerdo entre los afines a la actual dirección, y los críticos del sector, alienados en torno a los senadores Pilar Garrido, Josetxo Arrieta y Miren Gorrotxategi.

Tras señalar que probablemente habrá más de una lista, ha apuntado que se intentará unir a las diferentes sensibilidades "en un mismo espacio", pero ha admitido que internamente "ha habido momentos complicados que requieren de tiempo y reconocimientos de aciertos y de errores, y de cesiones" para llegar a un consenso.

Sin embargo, ha dicho que tampoco "es un drama" no lograrlo, y ha manifestado que las diferencias no radican en la estrategia de la organización, "que es compartida", sino más bien "con el detalle".