Macarena Olona, premiada por luchar contra la corrupción vasca

"Tú que eres de Alicante, ¿qué haces aquí con la corrupción que hay en tu tierra? Vete allí a investigar, joder". Con estas palabras fue 'bienvenida' la abogada del Estado Macarena Olona en una de las reuniones del puerto de Pasaia, de cuyo consejo formaba parte como asesora jurídica. Olona denunció a la Fiscalía los sobrecostes en la construcción de la lonja de pescado a cargo de las empresas FCC y Lurgoien y el asunto ahora mismo sigue vivo en un juzgado de San Sebastián, en el que se analizan hasta seis posibles delitos de corrupción. La jurista también fue parte activa en la investigación del fiasco de la planta de purines del Valle de Carranza o en las sucesivas causas para recuperar el dinero público perdido en los proyectos Epsilon e Hiriko. El jueves, en Madrid, la fundación cívica Hay Derecho premió este trabajo.

Olona recibió en la gala anual de este colectivo el galardón por su trabajo contra la corrupción y en defensa del Estado de Derecho en el País Vasco. En su discurso de agradecimiento, la galardonada asumió que este trabajo "no fue sencillo" y que tuvo un coste incluso en el terreno personal.

Sobre el caso concreto del puerto de Pasajes - uno de los 10 en toda España en que hay causas similares abiertas-, Olona explicó que "la situación no fue sencilla" y que recibió críticas porque el volumen del dinero aparentemente perdido era "humilde", 'solamente' 5 millones frente a las cifras astronómicas de otras causas, algunas en su tierra de origen. "No se trata de 247 millones, de 5 millones o de 100.000 euros -entiende Olona-. Hablamos de un parámetro de conducta que tiene que estar absolutamente interiorizado. No vale esconder porque el posible perjuicio al erario público sea menor".

Olona, que también recibió el pasado mes de octubre una distinción de la Guardia Civil, abandonó la dirección de la Abogacía del Estado en Euskadi para dar el salto a la sociedad pública Mercasa, sumida también en investigaciones de corrupción. Se da la circunstancia de que en plena Navidad asaltaron la sede de la entidad para robar ordenadores y discos duros.