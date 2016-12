Maura (Podemos) lo considera "insatisfactorio y alejado de la realidad cotidiana de las personas".

El secretario político de Podemos Euskadi y diputado de Unidos Podemos, Eduardo Maura, ha considerado el discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI "insatisfactorio y alejado de la realidad cotidiana de las personas". Tras centrar su crítica en los aspectos económico, social y territorial, ha declarado que el mensaje del Monarca fue "inoportuno y superfluo".

En un comunicado, Maura ha recordado que el Rey "habló de la crisis económica como quien habla de una catástrofe natural en la que no hay responsabilidades políticas. Y tanto a quienes peor lo han pasado como a quienes sienten que su vida social y económica se ha estancado, no les dio ningún motivo para confiar que las cosas vayan a cambiar, no hizo autocrítica, no habló de por qué estamos donde estamos".

Por otro lado, en materia social, el dirigente de la formación morada ha apuntado que "hacía falta una referencia más crítica y profunda a alguno de los dramas sociales que estamos viviendo, entre ellos la violencia machista, pero también el incremento de la desigualdad que vivimos en el Estado español".

Por último, Eduardo Maura ha destacado que "hay mucha gente que esperaba muchísima más sensibilidad hacia la cuestión territorial y lo que se encontró es una defensa a ultranza de una ley que para muchos no se adapta a la realidad del Estado en el que vivimos, que es plurinacional, que es diverso y en el que muchísimas personas que viven y trabajan en él tienen identificaciones nacionales diferentes".

Para Podemos Euskadi, "no se trata simplemente de cumplir la ley, sino de que también las leyes se adapten a la vida cotidiana de las personas y a su realidad social y cultural".