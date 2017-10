Mendia dice que en Cataluña se asiste "al suicidio de un país" y aboga por "no arrojar la toalla" en pos de un acuerdo

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido de que "no se puede construir un proyecto político olvidando a la mitad de la ciudadanía" y ha lamentado que lo que sucede en Cataluña supone "la retransmisión en directo del suicido de un país". No obstante, ha recalcado que los socialistas "no van a tirar la toalla" tratando de buscar un acuerdo.

Mendia ha participado este viernes en Bilbao en un acto conmemorativo del nacimiento de Ramón Rubial que ha contado con la presencia, entre otros, de la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, del secretario general de Bizkaia, Mikel Torres, y de la presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Eider Gardiazabal.

En su intervención, Mendia se ha referido a la situación que vive Cataluña y ha reclamado "voluntad sincera de acuerdos" a las fuerzas políticas, al tiempo que ha defendido una reforma de la Constitución en sentido federal.

Asimismo, ha lamentado las "jornadas terribles que están viviendo" y la "catarata de noticias que impiden ver los destrozos que se están produciendo en la convivencia ciudadana".

