Mendia afirma que el PSE-EE garantizará que el Gobierno Vasco no vaya al "abismo" y se cumpla la legalidad

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que los socialistas garantizarán que el Gobierno Vasco no vaya al "abismo" y se cumpla la legalidad. Además, ha mostrado su solidaridad con los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas, "porque han sido abandonados por las instituciones".

Durante su intervención en el pleno de política general del Parlamento vasco, Mendia ha recordado que llegó a un acuerdo de Gobierno con el PNV para "afrontar los retos pendientes en Euskadi".

"La presencia socialista garantiza que todo lo que este Gobierno haga responderá a las necesidades ciudadanas y a principios de legalidad. Frente a las incertidumbres y temeridades del pasado, y las que vemos en otros lugares, certezas y seguridad", ha asegurado, en alusión al Plan Ibarretxe y el proceso independentista catalán.

La líder del PSE-EE ha señalado que pretende que "hoy quede más claro que nunca este mensaje". "Queremos que hoy más que nunca los vascos sepan que un Gobierno donde estemos los socialistas no les va a llevar al abismo. No lo vamos a hacer. Allá donde estemos los socialistas no se van a tomar decisiones ilegales", ha asegurado.

No obstante, ha apuntado que no dejarán tampoco que se "pudran los problemas". "Allí donde estemos, vamos a aportar respuestas y soluciones, vamos a abrir puertas al diálogo, vamos a vetar los vetos", ha apuntado.

CATALUÑA

Además, ha mostrado su solidaridad con "el conjunto de los catalanes, nacionalistas y no nacionalistas, porque han sido abandonados por las instituciones". Tras lamentar que "los intereses electorales del PP en otros puntos de España despreciaran la ambición de mejorar su autogobierno mediante el pacto entre diferentes" en Cataluña, ha destacado que "el independentismo ha sido la mejor cortina de humo para quienes avasallan derechos y tienen problemas con la corrupción, en España y en Cataluña".

"Los independentistas se han saltado las normas más elementales de la democracia y del Estado de Derecho, porque se ha quebrado la convivencia, porque se está enfrentando a la ciudadanía", ha indicado, para apuntar que los socialistas apuestan por el diálogo, por las soluciones, abierta a todos, sin exclusiones, sin vetos, sin humillaciones".

"Hoy, más que nunca, y ante la gravedad de lo que ocurre en Cataluña, queremos que los ciudadanos de Euskadi sepan que nosotros sí les escuchamos, que les atendemos, que buscamos soluciones, que hay un Gobierno y un Parlamento centrados en su agenda, que aquí hay una voluntad mayoritaria por fortalecer el autogobierno como la herramienta más útil para garantizar sus derechos y nuestra convivencia, pactando entre diferentes", ha afirmado.

También ha dicho que en Cataluña "falta diálogo" porque el Código Penal "no soluciona el problema catalán", y se ha negado a que el debate de política general del Parlamento vasco "quede oculto por una estelada" y ha emplazado a hablar de Euskadi.

(Habrá ampliación)