Mendia (PSE) pide a PNV y al resto de partidos una reforma del Estatuto legal para no caer "en el fango" de Cataluña

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha pedido al PNV y al resto de partidos vascos una reforma del Estatuto que sea legal para no caer "en el fango" en el que se ha metido Cataluña. "¿Qué es eso de hacerle archiduque de la chimbamba catalana a Puigdemont en el exilio?", ha preguntado.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Mendia ha afirmado que ella no pedirá "jamás que renuncie a sus ideas" ni al PNV ni a ningún otro partido. "Nosotros vamos a trabajar en una reforma del Estatuto que sea útil y, para que sea útil, tiene que ser legal porque, si no, no tiene viabilidad", ha afirmado.

A su juicio, el ejemplo de ello está "ahora mismo en Cataluña, en qué lío están metidos hasta el fango todos los dirigentes independentistas, incapaces de levantar el 155". "Ponen por encima del autogobierno catalán, de los derechos y de los servicios públicos de los ciudadanos catalanes sus propios intereses y sus propias fobias", ha añadido.

En este sentido, se ha preguntado "qué es eso de hacerle archiduque de la chimbamba catalana a Puigdemont en el exilio o de nombrar a una persona que no va a poder gestionar candidato a president de la Generalitat porque está en la cárcel y, seguramente, cuando termine el proceso judicial" es posible que esté inhabilitado, en alusión a Jordi Sánchez.

"¿Hasta dónde quieren llevar a Cataluña?, ¿puede Cataluña permitirse el lujo de llevar los últimos ocho meses sin hacer nada, sin legislar el Parlamento?", ha cuestionado.

DERECHOS CONCULCADOS

La líder de los socialistas vascos ha manifestado que conoce "muy bien Cataluña" y ha escuchado a "señoras decir que sus hijos han hecho toda su educación primaria y secundaria en barracones". "Yo creo que, por encima de todo, están los ciudadanos y sus derechos. Creo que eso se está conculcando", ha denunciado.

Idoia Mendia ha dicho que "otra cosa es que haya una mayoría en Cataluña, un porcentaje muy elevado de los catalanes que no lo quieran ver o que estén entusiasmados en una independencia catalana". "Pero lo del día a día, lo de verdad, lo de comer, lo de tu salud, lo de tu educación, eso está descuidado", ha asegurado.

Por ello, espera que el PNV "mire a Cataluña y sea consciente" de que en Euskadi se necesita "una reforma para tener herramientas más útiles y para poder defender mejor a los ciudadanos".