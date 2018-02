Mendia advierte de que "no se puede cambiar la Constitución con un Estatuto de Autonomía"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que un texto de nuevo estatus para Euskadi que incluya el 'derecho a decidir' "no va a tener visos de aprobarse" porque no pasará el filtro del Congreso al no estar "dentro de la Constitución". En este sentido, ha advertido de que "ese camino ya se experimentó en Cataluña". "No se puede cambiar la Constitución con un Estatuto de Autonomía, sabemos dónde acaba ese viaje", ha insistido.