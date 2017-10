Mendia advierte al PNV de que el límite de la reforma del Estatuto es la Constitución

"Estamos [los socialistas vascos] dispuestos a asumir nuevas responsabilidades sobre nuestro destino, pero no estamos dispuestos a que se arrastre a la ciudadanía a la inseguridad y la confrontación. No vamos a consentir que se repita esa historia en Euskadi". Esa es la advertencia que ha lanzado Mendia en Bilbao durante el acto celebrado por los socialistas para conmemorar el 38 aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika. "No hemos llegado hasta aquí, 38 años después, conquistada la libertad, para arrojar por la borda la apuesta por la convivencia", ha recalcado.

Por eso, ha sostenido que la reforma del autogobierno vasco debe hacerse "desde una voluntad decidida por compartir un proyecto con el resto de España y en el conjunto de Europa". "Los socialistas vascos se implicarán en la reforma del Estatuto para modernizar el país, no para dar satisfacción al nacionalismo". Y en esta línea ha reclamado que no se dilate "sine die" la negociación de un acuerdo "porque prefieran vivir instalados en la queja y la reivindicación permanente".



"El socialismo vasco está dispuesto a asumir en Euskadi ese liderazgo al que renuncian otros: el de la implicación en un proyecto compartido y solidario, que garantice nuestras singularidades, las avale en el entorno europeo y permita, en el ejercicio de nuestras competencias, las ya reconocidas y las que se pudieran mejorar, desarrollar una comunidad en progreso y cohesionada", ha añadido.

Debate de las esencias

La líder de los socialistas vascos ha alertado también sobre el debate de las esencias.

"Las esencias se olvidan de lo esencial: empleo, salarios dignos, mujeres libres, sanidad y educación públicas, solidaridad, igualdad. Y los socialistas nos vamos a ocupar de lo esencial", ha declarado.



En su opinión, la reforma del autogobierno debe suponer un "nuevo acuerdo de convivencia" entre vascos con diferentes sentimientos de identidad, entre los tres territorios y entre los vascos con España, y debe hacerse dentro de la legalidad y con un consenso igual o mayor que el que tuvo el Estatuto de Gernika.



"Nunca se consiguió más para el bienestar y el progreso de los vascos que cuando hemos apostado por el diálogo, el acuerdo, la pluralidad y el respeto a la ley, incluso para cambiarla. Y lo recordamos los socialistas para ratificarnos en que allí donde estemos no se tomarán decisiones que nos conduzcan al abismo".