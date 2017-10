Mendia afirma que los socialistas quieren "liderar un nuevo acuerdo" por la convivencia en Euskadi y en España

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado que los socialistas quieren "liderar un nuevo acuerdo" por la convivencia en Euskadi y en España, "respetando las singularidades", para afrontar lo que, a su juicio, "no han sabido hacer Rajoy no la Generalitat" en Cataluña. Además, ha abogado por reeditar en la Comunidad Autónoma Vasca "un triple pacto entre vascos, entre territorios y el pacto de Euskadi con el resto de España" para mejorar el autogobierno, sin "aventuras", de forma "legal y mayoritaria".

Idoia Mendia, que ha sido reelegida para liderar el PSE-EE en el octavo congreso celebrado en Bilbao, ha señalado que "hay un camino por la izquierda" que "ha conquistado los grandes logros de la cohesión social en Euskadi".

En este sentido, ha explicado que su partido no quiere ser "el de la queja, el de los agravios, el de la protesta", sino el "de las respuestas".

Mendia ha reivindicado "el sistema autonómico como uno de los mayores logros políticos de la democracia". "Sin Constitución ni Estatuto, hoy no estaríamos donde estamos porque, sin autogobierno, no tendríamos nuestros niveles de desarrollo y bienestar", ha manifestado. No obstante, ha recordado que "el autogobierno no es una bandera ni un pin en la solapa", sino "la garantía de contar con un espacio para seguir conviviendo entre diferentes".

A su juicio, se trata del "espacio en el que cada uno puede desarrollarse, sin que nadie le imponga ideología, identidad, religión u orientación sexual". "El autogobierno es garantía de pluralidad y diversidad, y así debe seguir siéndolo", ha añadido.

MEJORAR EL AUTOGOBIERNO

Sin embargo, ha llamado a "mejorarlo" para conseguir "que dejen de enfrentarse legalidades, que sólo consiguen enfrentar sentimientos". "Los socialistas estuvimos en la transversalidad del 36 y del 79. Y estaremos en los acuerdos que vengan en el futuro, siempre que, como los anteriores, tengan vocación social y capacidad de sumar a diferentes", ha precisado.

La líder de los socialistas vascos ha asegurado que ellos quieren "reforzar el espacio de convivencia entre vascos y con el resto de España, respetando singularidades, garantizando la igualdad". "Es imprescindible", ha aseverado.

Idoia Mendia ha subrayado su formación está "dispuesta a liderar ese nuevo acuerdo en Euskadi y en el conjunto de España". "Para ello, es necesario acordar con el diferente, pactar con el adversario. No se trata de humillar, ni de poner de rodillas a tu interlocutor", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que los socialistas tienen voluntad de "facilitar esa tarea, que no han sabido afrontar en Cataluña ni Rajoy ni la Generalitat". "Lo que estamos viendo hoy en Cataluña es el fracaso de la política, de entender las instituciones como una trinchera. Es el abandono de la ciudadanía por la incapacidad de sus dirigentes para resolver sus problemas", ha explicado.

A su entender, son "malos tiempos, en los que apelar al diálogo requiere coraje; malos tiempos en los que la defensa de la moderación, de la sensatez, es la minoritaria". Los socialistas no vamos a abandonar a los vascos, sean o no nacionalistas. No les vamos a dejar solos, no lo consentimos en el pasado, cuando nos jugábamos la vida y cuando se la quitaban a compañeros por defender lo que digo yo ahora", ha asegurado.

Asimismo, ha apuntado que el PSE-EE no dejará que "los derechos cívicos y los derechos sociales, los que conquistamos frente a Franco y frente a ETA, se pongan en riesgo por satisfacer las aspiraciones nacionalistas"."Los socialistas no entendemos una Euskadi de parte porque Euskadi la construimos entre distintos en el pasado, y entre distintos deberá seguir siendo en el futuro", ha aseverado.

TRIPLE PACTO

Por ello, ha señalado que los socialistas "impulsarán un nuevo acuerdo sobre el autogobierno, un proyecto compartido y solidario, que nos reconozca en nuestras diferencias y refuerce lo que nos une". Serán, según ha precisado, "un nuevo acuerdo legal y mayoritario, que reedite ese triple pacto sobre el que se ha construido este país: el pacto entre vascos, el pacto entre territorios y el pacto de Euskadi con el resto de España". "No queremos aventuras ni exclusiones, queremos que todos los vascos renovemos el compromiso de seguir viviendo juntos", ha asegurado.

Idoia Mendia se ha comprometido a "sumar y pactar sin complejos" y ha destacado que "poder sentirse orgulloso de la construcción social es más necesario que enterrar a medio país en la construcción nacional".

"No queremos quedarnos en un rincón, protegiendo una pureza que no sirve para defender derechos, ni vestirnos con ropajes de izquierdas, que sólo esconden dentro una gran bandera. Queremos ser la izquierda clara, útil y sin complejo que necesita este país", ha manifestado.

UNIDAD DE IZQUIERDA

Por eso, ha hecho un llamamiento "a otros partidos de izquierdas, a sindicatos y a movimientos sociales, a ONGs y ciudadanos independientes" a unir esfuerzos "en un proyecto que sea de todos".

En su opinión, "hay en Euskadi un espacio para la unidad de la izquierda, por encima del bloque soberanista que siguen alimentando algunos, que hable de los derechos ciudadanos y no de nuevas fronteras, que apele a la ciudadanía, en vez de a las banderas, que pelee por conquistas sociales y no territoriales".

"Los socialistas hemos defendido siempre la igualdad social y política de todos los vascos y vascas. El derecho ciudadano a ser diferente. Y el deber del Gobierno a garantizar esa libertad", ha indicado.

Por ello, "frente a las dentelladas de la derecha y su modelo profundamente desigual; frente a un nacionalismo, que cuando puede, sólo suma en soberanismo; frente a ellos y por la ciudadanía, corresponde a los progresistas de este país unir nuestras manos en pos de un objetivo compartido". "El PSE asume el reto de ser la casa común en la que todos los progresistas nos encontremos", ha remarcado.

Mendia ha manifestado que el Congreso del PSE-EE "es el de la consolidación de un nuevo tiempo en Euskadi", y ha recordado que antes de 2009, cuando el PSE-EE gobernó Euskadi, había un "intento de arrinconamiento de una parte central de la sociedad vasca por no comulgar con el nacionalismo, por ser extraños a los ojos de quienes sólo concebían una idea de ser vasco".

"Y a pesar de las amenazas, a pesar de los asesinatos, los socialistas nunca abandonamos nuestra responsabilidad. Nunca bajamos la mirada, no aceptamos la renuncia a la que nos querían llevar", ha apuntado.

Por ello, ha emplazado a no dar "marcha atrás". "Nos negamos a que desde nuestras instituciones se descuiden las necesidades de la ciudadanía por los intereses de una parte. Ha costado mucho llegar hasta aquí y no vamos a permitir que nadie tire por la borda lo conseguido", ha explicado.

La líder del PSE-EE ha recordado que hace un año firmaron un año firmamos el acuerdo de gobernabilidad con PNV. Asimismo, ha subrayado que se trata de "construir un país donde cupiéramos todos, que nadie se sintiera excluido en su propia casa, de impedir que se repita la historia reciente de Euskadi: volver al enfrentamiento entre vascos, cortar con una daga el lazo que nos mantenía unidos, que desde un Gobierno se pudiera sobreponer la patria a los ciudadanos".

"La política del desafío puede llenar manifestaciones, pero no atiende a la gente en el ambulatorio, no consigue maestros en las escuelas, ni protege al que peor lo pasa. Los Socialistas nunca apelaremos al país, por no poder solucionar los problemas de la gente. Los Socialistas no nos envolveremos en una bandera para esconder nuestras vergüenzas, ni nos inventaremos urnas, que liquiden el derecho más elemental, el de ser ciudadano en tu propia tierra", ha concluido.