Cuando De Miguel aseguró ser amenazado de ETA para justificar sus movimientos opacos... y la Policía le dijo que no

El comodín de ETA como línea de defensa

El 'caso De Miguel' no ha sido el único en que la línea de defensa ha esgrimido la amenaza de ETA para tratar de aliviar responsabilidades penales. Recientemente, la Fiscalía investigó a los dirigentes del PSE-EE de Álava Txarli Prieto y Víctor García Hidalgo por haber contratado a la empresa constructora del primero, Escoiba, para reformas en sedes del partido financiadas con cargo a subvenciones para seguridad del Ministerio del Interior. La Ertzaintza, en un informe, apuntó a que cerca de 50.000 euros podrían no corresponderse a trabajos efectivamente realizados. Durante el procedimiento, Prieto y García Hidalgo alegaron que se buscó a una empresa de confianza para afrontar obras sensibles para un partido que fue objetivo de ETA durante años y que vio cómo la banda asesinaba a algunos de sus integrantes. Finalmente, el caso quedó archivado al sostener la Fiscalía que el partido no había detectado ningún quebranto económico. Diferente resultado tuvo la investigación en torno al expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, y el al exdelegado del Gobierno y dirigente socialista Mikel Cabieces, que fueron condenados por "apropiación indebida". La sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia consideró probado que la contratación de Cabieces como asesor legal por orden del entonces responsable del banco vasco tras su salida del Ejecutivo supuso un quebranto económico para la entidad bancaria, entre otras cosas porque no hubo control de si el trabajo realizado por Cabieces era efectivo.