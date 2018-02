Múgica defiende el "combate" para acabar con el "legado de odio" de ETA y que "los criminales sigan en prisión"

Estas manifestaciones han sido realizadas en el homenaje que se ha realizado en el cementerio de Polloe en San Sebastián al dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado por ETA hace 22 años. El acto ha contado, entre otros, con la presencia del ex primer ministro francés Manuel Valls, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, o Adolfo Suarez Illana.

En el acto de homenaje, Múgica ha afirmado que no todas las ideas son "respetables" y quien "expresa a través del crimen un proyecto de odio, de destrucción, de exclusión, de arrasamiento del otro, del distinto no tiene derecho a expresar esas ideas legítimamente". Por ello, ha apelado a combatir ese "legado del odio" y también la impunidad para que "los criminales sigan en prisión". Por su parte, el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, ha asegurado que el separatismo es "lo peor para un estado democrático".

(Habrá ampliación)