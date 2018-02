Omnium pide "calma", convencido de que los partidos independentistas van a conseguir el "mejor" acuerdo de gobierno

"Evidentemente tienen legítimas diferencias, son partidos distintos pero a la vez tienen el objetivo conjunto de servir de la mejor forma posible a los anhelos y aspiraciones de una mayoría del pueblo de Cataluña", ha señalado Mauri antes de participar en Bilbao en un acto solidario "Por la libertad, la justicia y los derechos civiles y políticos", organizado por Gure Esku Dago y Erabakizaleak.

En este sentido, ha apuntado que la voluntad de un gobierno estable la tiene "todo el mundo en Cataluña". "Esquerra, la Cup.., todo el mundo quiere el mejor gobierno posible para Cataluña, pero el foco lo tenemos que poner en la Moncloa, que organizó una elecciones que no le gustaron los resultados y que ahora intenta imponer, a través de la represión y de la imposición, lo que no ha conseguido a través de los votos", ha denunciado, para aseverar que "eso no es aceptable en democracia".

Tras recordar que en Alemania han tardado cinco meses en hacer el gobierno, y en España "tuvieron que repetir elecciones", ha señalado que en Cataluña llevan cinco semanas después de unas elecciones, por lo que ha pedido "calma".