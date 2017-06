Osakidetza divide a los sindicatos con la mayor OPE de su historia: 3.335 plazas

La mesa sectorial de sanidad ha concluido con un acuerdo entre la dirección de Osakidetza y el sindicato de enfermería SATSE, UGT y el sindicato médico SME para sacar adelante una oferta pública de empleo de 3.335 plazas. Sin embargo, ELA, LAB y Comisiones Obreras no se han sumado al acuerdo por entender que no servirá para reducir de manera drástica la alta tasa de temporalidad que hoy soporta la plantilla del Servicio Vasco de Salud.

La oferta de Osakidetza consiste en la convocatoria durante este año de la OPE 2016-2017 con un total de 3.335 plazas. En el turno libre se ofertarían 3.033 plazas repartidas en 21 categorías profesionales diferentes, mientras que correspondería a la promoción interna otras 302 plazas.

Se trata de la mayor Oferta Pública de Empleo ordinaria que jamás se ha celebrado en la historia de Osakidetza. “Lamentamos que sindicatos como ELA y CCOO no se estén dedicando a hacer política para mejorar los servicios públicos sino que su objetivo sea hacer política sí, pero para ir contra el Gobierno vasco”, ha lamentado Osakidetza.

Satse ha destacado que con este acuerdo se estabilizarán el total de las vacantes "dejando únicamente un 5 % de temporalidad" y ha explicado que más de 900 plazas serán para el colectivo de enfermería. Desde UGT han señalado que han firmado el acuerdo para dar más estabilidad a las vacantes de todas categorías y a una segunda OPE que recorte los "altos índices" de temporalidad haciendo aflorar los puestos de trabajo reales".

Entre los sindicatos que no han aceptado el preacuerdo, ELA ha asegurado que la OPE planteada supone mantener la tasa de temporalidad por encima del 35% . LAB ha reconocido que la OPE supone "un paso adelante", pero ha insistido en que es "insuficiente". Mientras, CCOO ha manifestado que "no sirve de nada convocar la OPE para todas las categorías cuando no se renuncia a privatizar servicios".