PNV "no entiende" la reacción del Gobierno por la sentencia del TEDH y cómo a Catalá "no se le cae la cara de vergüenza"

Catalá afirmó este martes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no habla de torturas en la sentencia en la que condena a España a indemnizar con 50.000 euros a los activista de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, que atentaron contra la T4. Además, ha asegurado que la indemnización que reciban habrá que descontarla de lo que deben estos mismos presos por sus delitos.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa press, Mediavilla ha manifestado su "perplejidad inconmensurable" por las declaraciones de "determinados ministros". "Las últimas declaraciones del ministro Catalá no solo no se entienden, sino que lo que no se entiende es cómo no se le cae la cara de vergüenza", ha dicho.

El dirigente jeltzale ha recordado que el TDH ya ha condenado en ocho ocasiones a España por no investigar supuestos delitos de tortura, y la resolución de este pasado viernes, "en la que a acepta una actuación de malos tratos", es "un hecho gravísimo, y la reacción del Gobierno no se entiende". "No se entiende cómo se puede trivializar con una cuestión como esta", ha dicho.

Ha recordado que en Euskadi, los populares pidieron al Gobierno vasco "eliminar y retirar el informe que concienzudamente había elaborado en relación con la vulneración de derechos por parte de acusaciones de torturas".

"Tenemos a un PP enciscado en esta situación, y es que la situación de torturas es algo que, de una manera directa hay que abordar para crear un nuevo marco de convivencia, una situación de reparación a las víctimas y de generación de confianza al conjunto de la ciudadanía de Euskadi", ha manifestado.

