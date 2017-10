PNV cree que la mejor solución son unas elecciones convocadas por el Govern y no controladas por el Gobierno del PP

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que la mejor solución para la situación catalana, en estos momentos, son unas elecciones convocadas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y no "con el control absoluto" del Gobierno del PP y con unas instituciones "arrolladas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban considera que es hora de las decisiones, "no tanto de seguir con retóricas y cartas barrocas". Además, ha calificado de "inaceptable e increíble el celo inquisidor de representantes del PP como Casado y algunos ministros", en alusión a que aseguraran que una convocatoria de elecciones no detendría la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"El que se tiene que manifestar es el presidente. Espero que a Rajoy no se le ocurra, si se convocan elecciones, hacer eso porque ni esos eran los planteamiento iniciales ni los requerimientos que se hicieron a la Generalitat", ha añadido.

EL 155, "UNA MARISMA"

Asimismo, ha dicho que "estratégicamente para el Gobierno de Madrid sería un auténtico desastre porque el 155 es una auténtica marisma, en la que se pueda entrar, pero salir va a ser mucho más complicado". "El ojo el huracán está en Cataluña, pero ya enfrentado como está el nacionalismo español, las colas del huracán me parece que pueden tocar a todas partes", ha dicho.

El dirigente jeltzale ha manifestado que el PSOE "quiere estar en misa y repicando porque esto de jugar a una comisión creada para estudiar el modelo autonómico y el tema catalán, y al mismo tiempo, estar con el 155, es muy difícil".

"el PSOE tiene muchas tensiones internas y, sobre todo, el PSC que ya ha tenido alguna división, como Nuria Parlon, o algunos alcaldes, que se han manifestado en contra del 155. el PSC y otros miembros del PSOE no aceptarían que, si se convocaran elecciones, se pretendiera ir más allá", ha indicado.

Por ello, espera que se encauce por ahí y ha instado a reflexionar sobre la situación. "El Estado español no va a parar, y eso que entiendo que, si hubiera sido otra persona la que hubiera estado de presidente del Gobierno, probablemente, habría activado este mecanismo u otros antes, pero Rajoy no va a parar ya el 155", ha manifestado.

Asimismo, ha recordado que "el supuesto apoyo europeo" a Cataluña no existe y que, en este contexto de economía globalizada, se trata de un "momento delicado" en el que tienes que tener "todas esas decisiones en la mano".

"La voluntad del pueblo catalán, además, conviene explicitarla ante el mundo de una manera más clara, con todas las garantías, etc. No se va a acabar esa voluntad del pueblo catalán ni las ganas de ser un país libre mañana por la mañana, ni tampoco la historia del mundo se va a parar por la decisión que se tome mañana por la mañana", ha manifestado.

Por ello, "lo que hay que hacer, desde la responsabilidad política, el bienestar de los ciudadanos, sobre todo el futuro de tu nación, que aspira a dirigir sus propios destinos y a ser un actor propio en el mundo, es procurar que esas posibilidades no se vayan al garete o se retrase su consecución muchos años por querer precipitarse".

"Hay que saber leer cuál es la situación actual y actuar en consecuencia. Al final, muy probablemente, esto va a acabar con unas elecciones convocadas por la Generalitat y con unas instituciones que no estén intervenidas, en las que los partidos independentistas pueden hacer perfectamente su campaña en una situación en la que la sociedad catalana está muy caliente y tiene todo lo que ha ocurrido muy presente", ha añadido.

De otra forma, ha advertido de que los comicios pueden hacerse "con el control absoluto del Gobierno español", con unas instituciones catalanas "que habrán sido arrolladas, y en una situación mucho peor desde el punto de vista catalán". "Se debería pensar en que la mejor solución es ir a unas elecciones sin miedo", ha subrayado.

INDEPENDENCIA

Aitor Esteban cree que declarar la independencia "para que nadie te haga caso en el mundo, sea algo que te lo creas tú, y a los dos minutos se vea que no va ninguna parte", no es algo "heroico". "Si uno es independentista, lo que hay que hacer es que eso pueda ser realidad y, cuando se hacen las cosas, se hacen para ganar, no para perder", ha apuntado.

En todo caso, ha dicho que el PNV respetará y apoyará las decisiones que adoptan las instituciones catalanas. Por ello, ha invitado a pensar se puede declarar una independencia para darse "ese gusto", pero para que, luego, nadie les "haga ni caso", ni les "reconozca, ni sirva absolutamente para nada", pero, además, se consigue que las instituciones catalanas "sean anuladas".

"El mundo no se acaba hoy, habrá ocasiones, habrá momentos, y desde luego, tampoco la Cataluña de hace diez años es la de ahora, ha visto cosas", ha apuntado.

RELACIONES PNV-PP

Esteban ha señalado que "es muy complicado" la relación de PNV con PP pueda ser "convertible en acuerdos inmediatos", con la actual situacion "muy complicada". No obstante, ha indicado que el PP "tiene una serie de compromisos" que tiene que cumplir, algunos "son acuerdo político-presupuestarios, pero otros que están firmados entre Gobiernos, que, según el ordenamiento jurídico, tienen que convertirse ya en parte del Boletín".

"¿Acuerdos nuevos?, con este ambiente es muy complicado. Ahora, hablar, estar ahí, en política siempre hay que mantener canales abiertos, y eso lo saben tanto el PP como el Govern", ha indicado.

En este sentido, ha explicado que, desde la simpatía de los jeltzales a la causa catalana y la solidaridad que quieren demostrar, se mantienen "ahí". "En Euskadi haremos lo que consideremos que es lo mejor para nuestro país. Por tanto, aquellos que nos piden mimetismos que se olviden", ha manifestado.

A su entender, "tener los canales abiertos siempre puede se útil", y cree "inoportuno e irresponsable" que el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, advierta al lehendakari, Iñigo Urkullu, de que no apoyará sus presupuestos para "acercarse a Cataluña".

En este contexto, considera que ahora de EH Bildu, "que tanto llama a rupturas de coaliciones de Gobierno, etc, y a la solidaridad", en una situación así, "ofrecerá sus votos para que el Presupuesto pueda ir adelante". "Me temo que no va a pasar eso, pero aquí sopas y sorber, también es imposible", ha dicho.

En su opinión, "la estabilidad del Gobierno y la transversalidad que se está dando en Euskadi es positiva" y lo intentarán mantener. "Y la responsabilidad en cuanto a la gobernabilidad de Euskadi, la tendrá que asumir cada uno de los grupo parlamentarios", ha explicado.

En todo caso, ha apuntado que, en este momento, un acuerdo del PNV en Madrid Presupuestario --desconoce si las cosas se encauzarán de aquí a medio años--, pero, "hay por hoy, es prácticamente imposible". "El otro día ya Montoro apuntaba al PSOE, al que pidió públicamente la posibilidad de que los Prepuestos se aprobaran. Y nosotros ya lo veremos, se han presentado, hablaremos con todos los grupos, negociaremos con ellos y ya veremos que les importa a unos y a otros", ha señalado.

