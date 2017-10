PNV, Elkarrekin Podemos y PSE piden sumarse a la Ponencia de Memoria al PP, que responde que EH Bildu "no condena" a ETA

El PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE han pedido al PP que se sume a los trabajos de la Ponencia sobre Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco. El Partido Popular ha insistido, no obstante, en que no se puede "sentar" en esta mesa, que "tiene una pata rota", porque EH Bildu "no condena los crímenes de ETA".