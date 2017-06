PNV pide "mirar a la reconciliación" y lamenta "posiciones numantinas" como la de parte de la IA o el discurso de Blanco

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha instado a "dar pasos" y "mirar a la reconciliación" y, en este sentido, ha lamentado las "posiciones numantinas" en las que se sitúa parte de la izquierda abertzale, que no asume que "se ha hecho un daño gratuito", o la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y parlamentaria del PP, Mari Mar Blanco, con "un discurso de no reconciliación".

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, el diputado jeltzale ha considerado que, tras años de "sufrir con ETA" en Euskadi, "algunos sí son conscientes" del cambio experimentado, aunque tienen "el problema de que son presos de sus propias palabras y de entregar poder político a gentes que no lo son y que no tienen representación política".

En este sentido, ha señalado que "las decisiones que tomó Aznar de cargar las tintas con el tema de las asociaciones de víctimas en el sentido de empoderarlas también políticamente a la hora de tomar decisiones, incluso con modificaciones del Código Penal, y el discurso tan duro y tan cerrado no ayuda".

Tras reiterar su "respeto y consideración" hacia las víctimas, entre las que "también hay posiciones muy diferentes", ha afirmado que le "preocupa" el discurso pronunciado el pasado día 27 por Mari Mar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, en el Congreso.

Estaban ha afirmado que podría haber entendido "un discurso de una llamada a la no reconciliación" como presidenta de la Fundación de Víctimas, pero ha recordado que también "es parlamentaria del PP".

"Al final es un bucle en el que te metes y no te atreves a decir a la gente que los tiempos han cambiado, que hay que mirar hacia el futuro", ha advertido el diputado del PNV, que ha precisado que "nadie está diciendo que hay que olvidar a las víctimas, que no tiene que aplicarse la legislación". "Pero no se puede tampoco decir que no se tiene que mirar a la reconciliación y que no se puede dar ningún paso en ese sentido", ha subrayado.

UN "GESTO IMPORTANTE" CON "SU JUSTO VALOR"

Por otro lado, ha considerado "un gesto importante" el acto de reconocimiento a víctimas de ETA celebrado esta semana por el Ayuntamiento de Rentería (Gipuzkoa), que dirige EH Bildu.

No obstante, ha opinado que "todavía parte" de la izquierda abertzale no asume que "se ha hecho un daño gratuito". "En el fondo del reconocimiento de una parte importante de la izquierda abertzale todavía no está y no sé hasta qué punto será posible que lo manifiesten o no", ha agregado. Por ello, ha afirmado que pone "en la medida de su justo valor" lo ocurrido en Renteria.

Tras lamentar las posiciones "numantinas" como las que, a su entender, mantienen Mari Mar Blanco o parte de la izquierda abertzale "en términos de mentalidad", ha insistido en que "todo ayuda" y, por ello, "el lehendakari dice que estamos en otro momento, hay que dar pasos, hace falta generosidad y tenemos que mirar a la reconciliación y pensar en el día a día, en que podamos estar todavía con cierta normalidad, ir cogiendo confianza entre nosotros, desde las distintas ideologías".

En cualquier caso, el portavoz del PNV en el Congreso ha advertido de que "eso tampoco va a pasar de la noche a la mañana porque en este país han pasado muchas cosas".