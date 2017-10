El PP abandona del Foro por la Paz de Bilbao por la negativa de EH Bildu a condenar el terrorismo de ETA

El PP ha abandonado el Foro por la Paz y la Convivencia de Bilbao, que se ha presentado oficialmente este lunes por la tarde en el Consistorio de la capital vizcaína, ante la negativa de EH Bildu a condenar el terrorismo de ETA.

El portavoz de los populares bilbaínos, Luis Eguiluz, ha explicado a los medios de comunicación que el Partido Popular ha decidido quedarse al margen de este foro porque ha planteado "una cosa básica", que sus integrantes realizaran "una reflexión" sobre qué han hecho "todos a favor de las víctimas y para que finalizara el terrorismo".

"Hemos planteado una exigencia básica, que todos los presentes condenaran el terrorismo de ETA, y otros terrorismos. Nosotros así lo hemos hecho siempre. Sin embargo, ha habido quien no ha contestado y quien ha tratado de dar cobertura a esos que no han contestado", ha destacado.

Por ello, ha señalado que, si no todos "juegan con las mismas cartas, el PP considera que no debe seguir adelante en el foro". "Nosotros pretendemos estar siempre acompañando a las víctimas, recordando su memoria, dándoles cobijo y así lo hemos hecho siempre. No vamos a dejar de hacerlo porque desaparezcamos de este foro".

DÍA DE LA MEMORIA

En este sentido, ha subrayado que, "mientras el acuerdo básico sea el del 10 de noviembre", Día de la Memoria, seguirán yendo al homenaje de las víctimas del terrorismo en el Parque de Doña Casilda, "con la lectura del comunicado que se pactó en 2010" entre el exalcalde Iñaki Azkuna y el entonces portavoz del PP de Bilbao, Antonio Basagoiti, "al que, por cierto, posteriormente se sumó Bildu".

Tras señalar que hoy la coalición soberanista ha dado "la callada por respuesta" a su petición de condena del terrorismo de ETA, ha insistido en que otras personas que participaban en el foro, "de alguna manera, han dicho que no era momento de ser tan exigente con las preguntas" que él ha hecho "dirigidas directamente a Bildu".

"Yo confiaba en que los tiempos habían cambiado. Yo he apostado por este foro y he sufrido una gran decepción porque pensaba que Bildu, efectivamente, estaba cambiando", ha apuntado.

A su juicio, "la exigencia tiene que ser por parte de todos". "Si nosotros condenamos todo tipo de terrorismos, todo tipo de abusos, otros tienen que poder también querer condenarlo". "Juguemos con las mismas cartas si debemos construir sobre buenos cimientos cuantas iniciativas hagamos. Construir sobre componendas no conduce a ningún sitio", ha añadido.

Luis Eguiluz ha explicado también que ha rechazado hacerse la foto conjunta antes del encuentro del foro porque se temía "lo que efectivamente ha sucedido", que ante la pregunta que iba a hacer "directamente a Bildu", la coalición no quisiera condenar a ETA.

"He dicho previamente al alcalde (Juan María Aburto, del PNV) que no quería determinados relatos como conclusión de este foro. Tristemente parece que lo que yo barruntaba es verdad y no quería que lo fuera", ha concluido.