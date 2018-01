PSE-EE y PP piden explicaciones a EiTB por el documental sobre los hijos de los presos de ETA

La portavoz del PP en asuntos relacionados con EiTB, Nerea Llanos, y la secretaria general de JSE-EGAZ/Euskadiko Ezkerraren Gazteak (Juventudes Socialistas de Euskadi), Azahara Domínguez, han reclamado explicaciones a la directora general de la radiotelevisión pública vasca después de que el pasado lunes su canal de televisión en euskara (ETB1) emitiera un documental sobre el sufrimiento de los hijos de los presos de ETA dispersados en cárceles de España y Francia sin que se hiciera mención a las condenas de los reclusos, algunas por delitos de sangre. El colectivo de víctimas Covite también denunció el sesgo de la cadena autonómica.

En el PSE-EE ha sido la secretaria general de la organización juvenil, Azahara Domínguez, la que se ha dirigido por carta a Iturbe para mostrarle el "pesar sincero" de la familia socialista y de jóvenes "de distinta ideología y pensamiento". "Se traslada una sensación de tristeza, acompañamiento y empatía por esos niños y niñas a las que se les ha hurtado un desarrollo normal de afecto y cariño con su aita o su ama. [Pero] El documental producido y emitido por ETB muestra un silencio doloroso sobre la verdad de las víctimas de esos presos y presas de ETA. La verdad de tantas y tantas víctimas, asesinadas, agredidas, perseguidas, acosadas y amenazadas por la organización terrorista ETA. Y no solo silencia esa verdad, sino que no cuenta la historia de esa otra infancia, de los hijos e hijas de las víctimas de ETA. Esos niños son parte de esa memoria que aún no se ha contado en EiTB: las víctimas olvidadas, inocentes e invisibles de la violencia y el terrorismo impuesto en la sociedad vasca durante tantos y tantos años", escribe Domínguez.

"Quiero pedirte -abunda la responsable de la cantera socialista- un poco de consideración y atención de EiTB sobre otros niños y niñas, miles, que sufren aún hoy los efectos de la violencia de ETA. ¿Para cuándo un espacio también sobre todos ellos? ¿Para cuándo una verdad que no sea a medias?".

PP: Está producido por la exempresa del director de ETB

El PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno vasco, ya criticó la línea editorial de EiTB a raíz de la emisión de un programa llamado 'Euskalduna naiz, eta zu? Espainia' dedicado a los tópicos de los españoles y que interpretó como desacertado e insultante. Incluso el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, tuvo que pedir disculpas a la luz de la polvareda suscitada, que motivó hasta una investigación de la Fiscalía que luego ha quedado archivada.

La parlamentaria del PP Nerea Llanos, también miembro del consejo de EiTB, se ha sumado a las críticas y vincula el programa con la manifestación que se celebrará este fin de semana en Bilbao en pro de los derechos de los condenados. “Una vez más nos encontramos con una nueva muestra del nulo compromiso que tiene la actual dirección de la televisión pública vasca con la deslegitimación del terrorismo", ha señalado en un comunicado. Y ha añadido: “EiTB siempre toma partido en favor de los mismos, de aquellos que buscan blanquear el pasado de ETA, sus actividad terrorista y la larga lista de asesinatos que lleva a sus espaldas. Y lo hace, además, con dinero público. Cuando su obligación y su compromiso como servicio público es otro bien distinto. Debería ser el de trabajar para evitar que sigan existiendo espacios en nuestra sociedad en los que se justifique y defienda el terrorismo de ETA”.

Llanos, que solicitará una comparecencia de Iturbe en el Parlamento Vasco, ha querido destacar también que la productora del espacio, Baleuko, era la empresa del ahora director de ETB, Eduardo Barinaga. “Hasta días antes a su nombramiento en ETB, Barinaga era socio de Baleuko, un vínculo que parece sigue pesando a la hora de contratar la producción de determinados programas. Es que llueve sobre mojado con este señor. Hay determinadas prácticas que se pretenden presentarse como si fuera normales, cuando no lo son en absoluto”, denuncia Llanos.