Parlamento Vasco rechaza reconocer la república de Cataluña, pero muestra su "respeto a su soberanía"

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves la iniciativa de EH Bildu con la que proponía reconocer la república de Cataluña, pero ha aprobado, con los votos de la coalición y del PNV, la iniciativa de los jeltzales en la que la Cámara vasca muestra su "respeto y acompaña" las resoluciones aprobadas por el Parlament el pasado 27 de octubre sobre la soberanía de Cataluña y el proceso constituyente.

EH Bildu ha llevado a la Cámara una moción en la que pedía que el Parlamento Vasco reconociera la república de Cataluña "proclamada por el Parlament como consecuencia del referéndum celebrado el pasado 1 de octubre". Sin embargo, el texto no ha salido adelante porque PNV se ha abstenido y el resto de formaciones han votado en contra.

Finalmente, el texto que se ha aprobado ha sido la enmienda de totalidad presentada por el PNV que ha obtenido el respaldo de los jeltzales y EH Bildu, la abstención de Elkarrekin Podemos, y el voto en contra de PP y PSE, este último socio de gobierno del PNV.

De esta forma, según el texto aprobado, el Parlamento Vasco "respeta y acompaña" las resoluciones que sobre la soberanía de Cataluña y el proceso constituyente fueron adoptadas por el Parlament en la sesión del pasado 27 de octubre.

Asimismo, muestra su rechazo a "cuantas medidas excepcionales de intervención", que al amparo del artículo 155 de la Constitución española, han sido adoptadas por el Gobierno central, "amputando" la representación institucional de Cataluña "y su capacidad de autogobierno, convirtiendo éste en una Carta Otorgada, en lugar de un derecho inherente a la nación catalana".

Finalmente, la Cámara vasca manifiesta que "corresponde exclusivamente a la sociedad catalana y a su legítima representación institucional determinar su futuro atendiendo a cauces exclusivamente pacíficos y democráticos".

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte ha denunciado que España "nunca en su historia ha negociado ni ha intentado llegar a pactos por su propia voluntad", y ha puesto como ejemplo que "aunque hayan pasado varios siglos en Holanda, en Flandes, en buena parte de Bélgica, el 'hombre del saco' se llama Duque de Alba, y es la figura que sirve para asustar a los niños, porque aún se tiene en la memoria a las tropas españolas que entraron a sangre y fuego para reprimir las ansias de libertad".

Tras defender que "las instituciones catalanas, sus representantes políticos, han hecho aquello que prometieron cuando se presentaron a las elecciones: proclamar la República Catalana", ha criticado la aplicación del 155 por parte de PP y PSOE, y les ha acusado de "falsificar documentos para desacreditar, por ejemplo, a la presidenta del Parlament Carme Forcadell e intentar sembrar la confusión"

"Lo hacen, porque saben que es la única manera de salirse con la suya, que cunda el desánimo entre los demócratas, que cunda el desánimo entre los independentistas, que no vayan a votar el próximo día 21 porque, si vuelven a las urnas los más de dos millones de ciudadanos que optaron por la independencia el 1 de octubre, no hay ni diplomacia ni prensa ni nadie que pueda seguir cubriendo las vergüenzas de España", ha defendido.

"LA SOBERBIA" DE RAJOY

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, por su parte, ha acusado al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy de actuar con "soberbia" y ha defendido la "legitimidad democrática total" que tienen las instituciones catalanas para criticar la aplicación del 155.

Asimismo, cree que las elecciones de diciembre "van a ofrecer una fotografía favorable para Cataluña" porque su ciudadanía "tiene derecho a decidir", algo que "el 80% de la ciudadanía catalana tiene claro" y que cree que se va a reflejar en la cita electoral del 21 de diciembre.

Para Egibar, "no hay una solución para las realidades de carácter nacional si no tienen los mismos derechos políticos" porque la estrategia de la bilateralidad "requiere a otro en la mesa y de un respeto al otro y esto significa igualdad". "No va a haber una solución política fructífera y duradera si esto no se respeta", ha advertido.

"PESCAR EN RÍO REVUELTO"

Desde Elkarrekin Podemos Lander Martinez cree que se ha vuelto a llevar el debate sobre Cataluña al Parlamento Vasco "porque algunos quieren pescar en río revuelto", y ha afirmado que, ante la situación catalana, "una mayoría plural de vascos ha sentido pena y rabia de ver cómo nadie paraba una espiral endiablada que solo conducía a un choque de trenes inútil" y al ver que "se han vulnerado derechos humanos y principios democráticos fundamentales.

Según ha explicado, para Elkarrekin Podemos es importante decir que "las cosas no se pueden hacer de cualquier modo, que si por un instante dejamos de mirar a Cataluña para mirar a nuestro país, a Euskadi, tenemos una serie de aprendizajes muy claros", ya que "el derecho es un principio democrático insoslayable, que no se puede separar decidir de convivir y que, cuando estas cosas se separan, no funcionan".

"Es posible decidir y hacerlo sin fracturas sociales, pero eso implica hacerlo de forma legal y de forma pactada; y no valen las vías unilaterales; para decidir sin fracturas social las claves son preguntas claras, garantías democráticas para todas las partes, y mayorías cualificadas o reforzadas para tomar cualquier decisión, no vale la mitad más uno", ha defendido.

GARANTÍAS LEGALES

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha defendido que las elecciones del 21 de diciembre que "tendrán las garantías legales suficientes", y ha acusado a los representantes políticos de Cataluña de "dinamitar la autonomía que tanto costó recuperar tras la muerte del dictador".

Para Pastor, la iniciativa de la coalición "responde a su obcecación en traernos todas las semanas este asunto" porque "parece ser la única forma para Bildu de hacer oposición y sacar la cabeza mediáticamente intentando marcar el terreno al PNV", y ha criticado que la coalición haya puesto como condición a los jeltzales romper sus acuerdos con PP y PSE para negociar los presupuestos, intentando "decidir con su dedo acusador quién es apto o no para gobernar Euskadi, expedir carnés de gobernantes que recuerdan a la peor época de intentos de excluir que hubo en nuestro pasado más reciente".

"Sepan una vez más, y por si aún les quedara alguna duda, que nosotros no admitimos vetos ni exclusiones. No queremos que EH Bildu se excluya de las decisiones políticas, como lo ha hecho históricamente y por voluntad propia, pero que no vamos a admitir que quieran excluir a nadie. No lo admitimos en el pasado y no lo admitimos ahora.", ha advertido.

Por último, el portavoz del PP Borja Sémper ha explicado que pensaba que EH Bildu iba a retirar su iniciativa "porque nadie en el ancho mundo, salvo de una manera exótica las Juntas Generales de Gipuzkoa --con el apoyo del PNV y de EH Bildu---, y, por lo tanto, tampoco en Europa, ha reconocido esta supuesta república independiente de Cataluña".

Además, ha denunciado los "efectos terribles sociales, económicos y políticos" que ha tenido la situación política de Cataluña y ha criticado a "quienes quieren que en Euskadi también nos embarquemos en un camino similar y que copiemos estas cosas de Cataluña". "Evidentemente a Bildu le interesa mucho porque cuanto peor, mejor, cuanta más tensión exista y cuanto más enfrentamiento exista, mejor", ha criticado.