Podemos ve al PSE "invalidado" para gobernar Euskadi por su "silencio" ante el 155

En su intervención, Alba ha considerado que tanto la declaración unilateral de independencia como la aplicación del artículo 155 de la Constitución evidenciaron dos fracasos: "El del PP y del PSOE al apoyar ese artículo y el de la unilateralidad". Ha sido un día triste para la democracia y también para la convivencia, pero estoy segura de que no cabe resignación y el diálogo es más necesario que nunca. Solo las soluciones políticas pactadas resolverán un problema político", ha argumentado.

A su juicio, se ha "evidenciado" que para disolver el Parlament y convocar elecciones hubiera bastado que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont hubieran dialogado, lo que "habría evitado una declaración de independencia y el 155". "Y habríamos evitado que Rajoy violentara la voluntad de los catalanes expresada en las últimas elecciones y un tensionamiento de la convivencia", ha dicho.

Para Alba, las elecciones que necesita Cataluña deben ser "con garantías y sin amenazas", y ha lamentado que algunos se alegren del "choque de trenes". "Los que se frotan las manos con el cuanto peor mejor no están a la altura de lo que pide la sociedad", ha afirmado.

Crítica al Partido Socialista

Por otro lado, ha considerado "totalmente inexplicable" el "silencio del PSE ante el cheque en blanco que Pedro Sánchez ha dado a Rajoy. "El presidente nunca hubiera llegado tan lejos sin el apoyo de Sánchez. Ojalá el PSE de Idoia Mendia se pareciese en algo al PSC de Barcelona o Valencia, que se han opuesto firmemente al 155", ha afirmado.

"El PSE es una caricatura de lo que fue. No hay ni rastro de que tengan opinión ni posición propia ni proyecto de país. Está invalidado para defender el autogobierno y gobernar en Euskadi", ha añadido.

Por otro lado, ha defendido que el "progresismo" en el País Vasco no puede "resignarse a las vías unilaterales, ya que la ciudadanía no las quiere, sino que demanda soluciones, no callejones sin salida".