La juntera María Valiente, candidata del sector crítico a dirigir Podemos Euskadi

La juntera guipuzcoana María Valiente fue elegida anoche la candidata para dirigir Podemos desde la candidatura Denontzat-Para todos, el sector crítico vinculado a los 'pablistas' y herederos del capital político que en su día representó Roberto Uriarte, el primer líder de Podemos Euskadi.

Esta candidatura quiere romper con el continuismo del actual equipo dirigente, al que lleva disputando la hegemonía interna sin éxito en varias primarias, y reforzar internamente el papel de los círculos en la organización. Además, del sector de Kaliangora que representaba Pilar Garrido, que se sienta en el Consejo ciudadano estatal, están también en esta plancha el grupo que gira en torno a las denominadas 'las senadoras' de la formación morada como la vizcaína Miren Gorrotxategi y la alavesa Garbiñe Ruiz, además del guipuzcoano Josetxo Arrieta.

Eduardo Maura y Nagua Alba no se presentarán otra vez a las primarias para formar parte de la dirección de Podemos Euskadi.

Con ella son ya al menos cuatro las personas que han dado el paso al frente para sentarse en la silla de la Secretaría General en el País Vasco: la candidatura 'oficialista', que encabeza el actual secretario de Organización, Lander Martínez, continuista con el trabajo realizado por Nagua Alba -que no se presenta a la reelección-, la juntera vizcaína Asun Merinero y el candidato que presente el sector anticapitalista, nucleado en torno a la marca Zurekin y que tiene en la juntera vizcaína Neskutz Rodríguez a uno de sus referentes. Fuentes de este sector han señalado que los 'anticapis' tendrán el nombre de la persona elegida tras su propio proceso interno este mismo sábado.

La juntera crítica guipuzcoana del sector 'pablista', María Valiente.

Las negociaciones para cerrar acuerdos de última hora, sin embargo, no se han dado por cerradas y no se descarta que e l sector que encabeza en Bizkaia Juan Luis Uria pueda pactar con algunos de los grupos que optan a pilotar el partido e iniciar una nueva etapa tras la salida de históricos como Nagua Alba o el propio ideólogo del partido hasta ahora, Eduardo Maura, que también ha anunciado que no se presentará. El todavía secretario político de Podemos en el País Vasco ha explicado que la Ejecutiva dirigida por Nagua Alba tenía "la responsabilidad de cimentar y fortalecer el proyecto" de la formación morada en Euskadi. "Hay muchas personas muy capaces de seguir trabajando y de hacer cosas muy importantes para las mayorías sociales de Euskadi", ha subrayado.

El pasado lunes los diferentes sectores del partido constataron que no había posibilidad de cerrar una candidatura unitaria, pero las negociaciones no se han roto. Este viernes 17 de noviembre se cierra el plazo para presentar los avales y el próximo 19 se proclamarán las candidaturas de manera definitiva. Las votaciones arrancarán el próximo 7 de diciembre. Tras el recuento de los votos el 14 de ese mismo mes, la Secretaría de Organización de Podemos proclamará al día siguiente, el 15 de diciembre, a la persona que liderará el partido y los nombres el Consejo Ciudadano, la dirección del partido morado.