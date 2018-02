Policía Municipal de Bilbao tramitó 119 atestados por violencia de género en 2017 y asignó 36 órdenes de protección"

La Policía Municipal de Bilbao tramitó el pasado año 2017 un total de 119 atestados por violencia de género, y asignó 36 órdenes de protección a mujeres víctimas. Desde 2015, el total de órdenes de protección dictadas suma un centenar, según datos aportados por el concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, en el pleno municipal que se celebra este jueves.

Udalberri Bilbao en Común ha presentado al pleno una proposición en la que insta al equipo de Gobierno a "diseñar e implementar en los centros públicos de la Villa, programas que garanticen recursos socioeducativos al alumnado con necesidades específicas", a que, "junto con la comunidad educativa, se garantice la presencia de educadores sociales, agentes sociales y menores implicados", y a "adoptar compromisos cronológicos y presupuestarios para la pronta implementación de dichos programas".

Finalmente, ha salido adelante, con el apoyo de PNV, PSE, y Ganemos Goazen Bilbao y la abstención del resto de grupos, una enmienda de modificación del equipo de Gobierno, por la que se insta a la Junta de Gobierno a "profundizar en las medidas presentadas en el Pacto por la seguridad en Bilbao, y más concretamente en aquellas referidas a mujeres", así como "reforzar la formación policial en este ámbito".

En la defensa de su proposición, la portavoz de Udalberri, Carmen Muñoz, ha considerado que "lo que se hace por parte de las instituciones públicas en materia de violencia machista definitivamente no es suficiente". En este sentido, ha señalado que en Bizkaia "los delitos contra la libertad sexual se han disparado en el último año, un 23% en Bizkaia, y en Bilbao casi se han duplicado".

Para Muñoz, la tipología de información que se ofrece a la Policía Municipal "no es suficiente", por lo que cree necesario incorporar "formación específica obligatoria y especializada en materia de violencias machistas", con el fin de dar "una mejor respuesta a esta tipología de violencia".

Asimismo, ha apostado por la creación de una unidad policial especializada en violencia machista, lo que, "además de demostrar el compromiso real de nuestra policía por la lucha contra esta lacra machista, al mismo tiempo lo podría hacer de una manera mucho más efectiva".

Desde Ganemos Goazen Bilbao, la edil Conchi García ha defendido que la formación que reciba la Policía Municipal "ponga en valor la importancia de la víctima en todas las fases de la intervención policial" para evitar "una segunda victimización y confeccionar un atestado más completo y profesional, que apoyará un proceso judicial de mayor calidad".

No obstante, se ha abstenido en la proposición de Udalberri y ha apoyado la enmienda del Gobierno al considerar que la petición de una Unidad Policial con formación especializada en violencia machista debe abordarse en el Pacto para la Seguridad, que se reunirá mañana de nuevo.

El edil del PP Oscar Fernández Monroy ha dicho que para su partido es "una prioridad la mejora de la seguridad de todos los bilbaínos". Asimismo, se ha mostrado a favor de la "especialización y la formación" de los agentes de la Policía Municipal para atender "materias sensibles".

Izaskun Guarrotxea, desde EH Bildu, ha mostrado también su apoyo a la formación específica a la Policía Municipal sobre violencia machista. "No obstante, no podemos quedarnos sin plantear que, a la hora de la atención y la protección siempre es a las mujeres que ya son víctimas, mientras que no son los hombres agresores lo que son vigilados para que no vuelvan a cometer ese delito", ha subrayado.

FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GENERO

En su respuesta a los grupos, el consejero de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro ha explicado que la Inspección de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Bilbao "cuenta con 20 agentes, tres femeninos", y "disponen de formación en violencia de género, siendo una de las agentes femenina formadora en violencia de género de los nuevos agentes".

Del Hierro ha indicado el procedimiento existente en el Ayuntamiento de Bilbao, "que implica diferentes unidades y áreas", que contempla, en materia de violencia de género, "intervención inmediata y coordinación con el área de Acción Social, Igualdad, Cooperación y Ciudadanía, servicio de atención para recogida de denuncia las 24 horas del día, y tramitación de las solicitud de órdenes de protección y medidas policiales de protección".

También ha dicho que se instruye a la víctima en materia de autoprotección, se comprueba su estado mediante llamadas telefónicas aleatorias, y ya se empiezan a utilizar medios tecnológicos "como pulseras o teléfonos gps". Además, se realizan visitas aleatorias a las víctimas, traslados y acompañamientos, operativos puntuales de protección, y vigilancia y seguimientos a personas agresoras, en vez de a la mujer".

En cuanto a los datos de violencia de género del pasado año, Del Hierro ha indicado que se contabilizaron 119 atestados y la Policía Municipal asignó 36 órdenes de protección. La media anual acumulada desde el año 2015 es de cien órdenes de protección que atienden desde la Guardia Local, ha detallado el edil de Seguridad Ciudadana.

Del Hierro ha asegurado que el compromiso de la Policía Municipal de Bilbao es "prestar asistencia a las mujeres en situación de riesgo que solicitan nuestros servicios en un lapso de tiempo inferior a diez minutos, y dar un servicio de calidad en estancias privadas e íntimas que estamos preparando en Miribilla".

También es su compromiso realizar el acompañamiento a las víctimas, proporcionar un asesoramiento profesional y una orientación durante todo el desarrollo del proceso que garantice los derechos de las mujeres usuarias, proporcionar seguridad y protección a las mujeres usuarias en aquellas situaciones en las que pueda coincidir con su agresor mientras dura el proceso, y realizar un seguimiento a las mujeres víctimas de género una vez superada la situación de riesgo".

PROGRAMAS COEDUCATIVOS

En el pleno ha salido adelante también una enmienda de modificación del equipo de Gobierno a una propuesta del PP, por la que se insta al área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas a "seguir colaborando con el Gobierno Vasco, a través de Emakunde, en todos aquellos programas coeducativos que fuese necesarios, para continuar trabajando en la concienciación de la igualdad entre mujeres y hombres, y en la prevención de la violencia contra las mujeres".

Por su parte, la proposición del PP, que ha sido enmendada también por EH Bildu, instaba al equipo de Gobierno a poner en marcha un programa escolar de concienciación en contra de la violencia de género desde los primeros cursos de primaria.

La edil de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas, Itziar Urtasun, ha recordado la existencia del programa de prevención de violencia de género en centros educativos Nahiko, que se desarrolla desde 2018 y con el que "estamos consiguiendo cosas importantes", así como que los propios centros "trabajen en la problemática de la violencia de género con la implicación no solamente del profesorado, sino también de padres y madres".

"Las diferentes administraciones están trabajando de forma coordinada con los menores de Bilbao, apostamos por sumar esfuerzos y colaborar en el mensaje de prevención y sensibilización, pero todos unidos y no duplicando programas", ha concluido.