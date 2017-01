Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 4

Se volverán a repetir las heladas a primeras y últimas horas, y no se descarta que hiele en puntos cercanos a la costa. Las temperaturas no variarán apenas, aunque tenderán más a la baja que al alza, con máximas que no superarán los 11 grados. Las mínimas oscilarán entre los -3 grados en Álava hasta los 3 en Bizkaia. El viento picará del este-nordeste y volverán a formarse bancos de niebla al comienzo de la jornada.