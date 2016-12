Profesores y alumnos de autoescuelas de Gipuzkoa denuncian en San Sebastián la falta de examinadores

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa, Josean Bengoetxea, ha señalado que esa reducción de plantilla, que ha pasado de ocho a cuatro examinadores en la actualidad, está creando "un embudo tremendo con pocos examinadores, muchos alumnos, las fechas de espera a un mes y la previsión es que va a ir a más".

Bengoetxea ha criticado el "agravio comparativo" que sufre Gipuzkoa respecto al resto de territorios vascos, ya que en Álava y Bizkaia "están examinando todas las semanas". "No sabemos por qué aquí estamos con la vuelta al cuello", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado la realización de "horas extra" mientras que se repone la plantilla, práctica que se lleva a cabo "en otras jefaturas".

Según ha señalado el responsable de la Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa, la plantilla de la Jefatura de Tráfico guipuzcoana "estaría dispuesta hacerlo", aunque ha enfatizado que "mientras no se paguen, los funcionarios no van a hacer más trabajo del que les toca". Tras resaltar que los examinadores "no tienen la culpa" de esta situación, ha afirmado que estos están trabajando "en un clima de crispación".

Bengoetxea ha demandado que "se traigan sustituciones de otros sitios" hasta que Gipuzkoa vuelva a contar con los ocho examinadores que tenía. "No pedimos nada más que lo que corresponde al ratio de las provincias", ha expresado, al tiempo que ha explicado que "en Bizkaia tienen 17 examinadores y allí, todos los días del año, salen a examinar una media de 10 o 12 examinadores mientras que cuatro o cinco se quedan en la oficina".

En el caso de Álava, con "la mitad de habitantes que Gipuzkoa", cuentan con cinco examinadores, mientras que en territorio guipuzcoano "tenemos cuatro examinadores y, de ellos, uno cumple funciones de sindicalista, con lo que le corresponden 40 horas a lo largo del mes". "Eso se nota y afecta al ciudadano que paga sus derechos de examen a modo de tasa", ha concluido.