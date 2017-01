Registrados 9,1 grados bajo cero en Salvatierra (Álava) y continuarán las heladas este sábado

La estación meteorológica de Salvatierra (Álava) ha registrado este viernes una temperatura mínima de 9,1 grados bajo cero. También se han apuntado valores negativos en Abetxuko (-7º C), Páganos (-3,5º C), Lasarte (-2,6º C), Arteaga (-2,4º C), Miramon (-1,9º C), mientras en el barrio bilbaíno de Deusto se han alcanzado los 0,3º C.