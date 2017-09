Retortillo: "Estoy abierto a debatir sobre el modelo turístico, pero no a gritos ni rompiendo cosas"

Se ha acabado el verano, pero el debate estival en torno al modelo turístico vasco continúa en otoño en el Parlamento Vasco. El consejero de Turismo, Alfredo Retortillo (PSE-EE), ha comparecido a petición propia en la Cámara para denunciar la "imagen distorsionada" de la realidad vasca que se ha proyectado en algunas acciones registradas entre junio y agosto y ha responsabilizado abiertamente a la izquierda abertzale de estar detrás y de perjudicar el sector, la economía y la "imagen" de la Euskadi amable surgida tras el final del terrorismo de ETA, además de articular un discurso "xenófobo" contra los visitantes. "Estoy abierto a debatir y reflexionar con todos para buscar lo mejor para el turismo, para el comercio y para Euskadi. Pero a gritos, no. Rompiendo cosas, no. Insultando, no. Y poniendo en riesgo un sector de actividad y el empleo de miles de trabajadores tampoco", ha solemnizado el titular de Turismo.

"En Euskadi, desgraciadamente, durante los años de plomo de la amenaza terrorista era una tarea difícil pretender que el turismo se acercara a comprobar lo hospitalario y singular que es este país [...] Este verano, desgraciadamente, llegamos de un modo negativo a las portadas y a los informativos. En primer lugar por mostrarnos como un destino hostil [ha recordado mensajes como "incinerar a los guiris" o ataques al tren chu-chu]; en segundo lugar, por la tóxica identificación de nuestra actividad turística con el turismo masificado de sol y playa 'low cost' y hasta de borrachera, en nuestra modestia, lo contrario de lo que somos; y, en tercer lugar, los modos y las imágenes de la protesta nos retrotraían nuevamente a un pasado de prácticas violentas", ha dicho Retortillo, que ha enumerado decenas de titulares de prensa de este verano.

El consejero, asimismo, ha indicado que sólo el impacto global que tuvieron los atentados de Cataluña - ocurridos el mismo día en que Ernai convocó su manifestación en San Sebastián- hicieron que la polémica en torno al turismo bajara de intensidad. "Quienes sustentaron la campaña, quienes la excusaron y quienes la aprovecharon para promover sus postulados callaron", ha señalado.

Muy lejos de la masificación, según la estadística

Retortillo, que ha utilizado un 'power point' como acompañamiento de su alocución en la comisión de Turismo, ha aportado datos estadísticos para desmontar las acusaciones de masificación en Euskadi. En concreto, ha recurrido al índice de "intensidad" del INE, que sitúa al País Vasco (al menos en 2016) con 2,48 puntos a la cola de España justo por delante de Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha. La media nacional es de 7,11 y Baleares, por ejemplo, alcanza 53,03. San Sebastián supera la media, pero se queda en 3,01.

También ha aludido a la ratio de habitaciones de hotel por cada 1.000 habitantes. En Sebastián son 342 por 7.000 de Benidorm o 17.000 de la localidad canaria de Pájara, la más saturada de España. En todo caso, el propio consejero ha matizado que todas las estadísticas son susceptibles de interpretación. En ésta, por ejemplo, no se tiene en cuenta el fenómeno de los apartamentos vacacionales.

Retortillo ha tenido un encendido debate con el portavoz de EH Bildu, Iker Casanova. El uno le ha acusado de "agresivo" y el parlamentario de la oposición ha lamentado que el consejero haya "abusado" de los tiempos (la sesión duró más de tres horas) con el único fin de "atacar" a la izquierda abertzale sin tener posibilidad de réplicas igual de largas.

Durante sus breves intervenciones, en las que también se ha apoyado en estadísticas y gráficos que ha mostrado a la sala, Casanova ha ironizado que Retortillo "llega tarde" al debate del verano al traer el asunto al Parlamento en otoño. El portavoz abertzale ha asegurado que el Gobierno ha simplificado el debate para rehuir los problemas del sector, entre los que ha citado la saturación de la Parte Vieja de Donostia con la carestía de alquileres por los pisos turísticos piratas y hasta la precariedad laboral de camareros y 'kellys'. "Ya sé que aquí no somos Benidorm: no hay sol. Y por supuesto que hay pueblos a los que no va un turista ni aunque se pierda, como el que vivimos usted y yo [Barakaldo], pero el problema de los pisos turísticos [en el centro de San Sebastián] está en todas las conversaciones", ha ironizado Casanova.

Desde la bancada del PNV, Luke Uribe-Etxeberria ha echado un capote a sus socios del PSE-EE en su debate con EH Bildu. "Algunos están despistados. [La masificación] Se dará en España, se dará en Venecia, pero no en Euskadi", ha enfatizado antes de condenar los ataques registrados. Igualmente, Mari Carmen López de Ocáriz (PP) ha condenado los actos de violencia registrados en Euskadi en verano y ha apoyado al Ejecutivo.

Elvira García (Elkarrekin Podemos), en cambio, ha pedido realizar un análisis más amplio de la cuestión. "No nos quedemos en la dicotomía simplificada de turismo sí o turismo no", ha planteado en alusión a problemas reales como la "gentrificación de los centros de las capitales".

"Estratégico para Euskadi"

Al final de la larga sesión parlamentaria, Retortillo ha incidido en la idea de que está abierto al debate sobre la regulación del sector y ha recordado que esta semana se reunió con los alcaldes de las tres capitales para analizar la situación de los pisos turísticos ilegales, cita que saldó con el anuncio de que se habían descubierto 250 de ellos en Bilbao y San Sebastián, una proporción muy alta del total.

"El turismo es un sector estratégico que no debemos permitirnos poner en riesgo torpemente, irresponsablemente. ¿Que sigue habiendo cosas que mejorar? Por supuesto. Debemos dejar de obsesionarnos por los récords en número de visitantes y pensar más en cómo incrementamos y mejoramos su aportación a la economía y al empleo en Euskadi", ha reflexionado Retortillo, que ha apostado por un turismo "sostenible", repartido geográfica y estacionalmente y también por enfocar la oferta a la "calidad" para que ello se refleje también en el tipo de visitantes.

"Ése es el turismo al que van dirigidos nuestros programas y políticas -ha insistido el titular de Turismo-. El que es una garantía de desarrollo equilibrado, de protección del patrimonio, de contribución a la economía local en la generación de empleo y riqueza. Un turismo que contribuye al enriquecimiento de la comunidad local, no sólo desde el punto de vista económico, sino cultural y de calidad de vida".