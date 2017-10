Robles destaca que PP, "después de tantos años oponiéndose a la reforma constitucional, acepte" que se pueda realizar

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, ha destacado que el PP, "después de tantos años oponiéndose a la reforma constitucional, acepte que esa reforma se pueda llevar a cabo", y ha abogado por hacerlo sin crear "bloques constitucionalistas", sino a través de una "comisión de diálogo en la que estén todos los partidos, sin excepción".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Robles se ha referido, de esta forma, al compromiso del Gobierno del PP de abordar en el plazo de seis meses la reforma de la Constitución, a cambio del respaldo de los socialistas a la actuación de Ejecutivo Rajoy en Cataluña.

Robles ha señalado que hay "una situación política muy difícil y complicada", y ha considerado que "la obligación de todos los que tenemos responsabilidades políticas es tratar de resolver los problemas con realidad y eficacia".

En ese sentido, ha destacado que España tiene "un marco de legalidad, la Constitución, amplísimo que, además, permite reformas", y el PSOE "va a trabajar para que dentro de ese marco tan amplio de la Constitución todo el mundo pueda caber y para que haya un clima de diálogo y se puedan hacer aquellas reformas constitucionales que permitan un encaje dentro del ámbito que tenemos, con más competencias en su caso o con un régimen si es necesario de una España federal, que pueda dar cabida y solución a todos".

"Lo que no queremos es que haya confrontación social", ha precisado, para señalar que "la confrontación política es aceptable, es buena incluso, pero cuando la ciudadanía se divide, se parte, eso es algo que no lo podemos aceptar".

En ese sentido, en referencia al compromiso que ha logrado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno para debatir en unos meses la reforma de la Constitución, ha precisado que los socialistas "no es que apoyemos al Gobierno como tal Gobierno del PP, sino que apoyamos lo que son las normas del Estado de derecho", ha explicado en relación al respaldo de Sánchez a la actuación del Gobierno Rajoy en cuanto a Cataluña.

Robles ha señalado que "ese apoyo al Estado de derecho nos hace ver que, después de 40 años, en un marco constitucional que ha traído muchos derechos y libertades, hace falta una puesta al día, y eso es lo que queremos trabajar en la reforma constitucional".

Por ello, ha destacado el hecho de que el PP, "después de tantos años oponiéndose a la reforma constitucional, acepte que esa reforma se pueda llevar a cabo" en una "comisión de diálogo en la que estén todos los partidos, sin excepción". En cuanto a las críticas de Podemos, ha dicho que el partido de Pablo Iglesias "debe preocuparse de sus cuestiones internas, que las tiene".

REQUERIMIENTO A PUIGDEMONT

Sobre el requerimiento del Gobierno de Rajoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare antes del lunes si ha declarado la independencia, Robles ha considerado que el discurso de Rajoy "fue prudente, y en el PSOE nos queremos quedar con esa prudencia".

Según ha destacado, Rajoy "insistió mucho en que estaba abierto al diálogo, en un mensaje de prudencia". "Entendemos que se ha hecho un requerimiento como primer paso para el 155. Lo único que hace es plantear, en este caso al president de la Generalitat, que diga si ha declarado o no la independencia, y a partir de la contestación, es cuando ya empezaría a ponerse en marcha el procedimiento", ha dicho.

Robles ha insistido en que, "de momento, lo que hay únicamente es un requerimiento para que precise si ha habido o no esa declaración de independencia y, en el supuesto de que o bien se dijera que sí o no se contestara, entonces es cuando se iniciaría el procedimiento para el 155, que tiene que aplicarse por mayoría absoluta en el Senado".

Asimismo, tras recordar que el 155 "es un artículo que no se ha aplicado nunca", ha remarcado que el artículo 155 "no suspende la autonomía de Cataluña", sino que lo que permite es que "el Gobierno de la nación pueda asumir determinadas competencias".

En su opinión, es momento de "altura de todos los dirigentes políticos, también de los dirigentes de la Generalitat", porque, según ha dicho, los políticos "no pueden pensar solo en ellos o en sus votantes, sino en toda la ciudadanía".

Sobre los ofrecimiento de mediación, ha apostado por hablar de diálogo porque, "cuando se habla de mediación, es mediación para el diálogo, y nosotros entendemos que ese diálogo se puede y se tiene que hacer en el Congreso de los Diputados".

Ante la posibilidad de que Puigdemont no responda al requerimiento de Rajoy, la dirigente socialista ha dicho creer "profundamente en el sentido de la responsabilidad de Puigdemont".

"Yo doy ese margen de confianza para que, de verdad, podamos apostar todos por ese clima de dialogo, y esa reforma constitucional que pueda permitir trabajar en el futuro que mayoritariamente queramos todos", ha afirmado, para señalar que, en el caso de que el presidente catalán adopte una decisión que lleve a la CUP a dejar de apoyar a su gobierno, el convocar elecciones "le corresponderá decidir a los gobernantes de Cataluña".

En la línea de un posible "cambio de rumbo" del Gobierno de Puigdemont, Robles ha dicho entender que "hay unas ansias en Cataluña, pero hay que trabajar esas ansias o esos posibles deseos que pueda tener Cataluña desde la legalidad".

"Aun cuando aceptáramos los resultados que la propia Generalitat ha hecho públicos, no es aceptable desde ningún punto de vista que se pueda tomar una decisión de tanta trascendencia para Europa, no ya solo para España, como es la creación de un país nuevo, cuando solo ha votado a favor de ello el 38% de la población", ha indicado en referencia a los resultados del referéndum del 1 de octubre.

Robles ha advertido de que "no se puede imponer al otro 60% de la población algo sobre lo que no se ha pronunciado y no es querido", y ha precisado que "aquí no estamos planteando un ámbito de Cataluña en relación a la separación de España, sino que estamos ya en un contexto europeo".

Tras insistir en que el PSOE se quiere quedar "con ese llamamiento a la prudencia" de Rajoy y con "la apuesta firme y decidida" de los socialistas a favor de marcos de diálogo dentro del ámbito constitucional, porque "dialogando se pueden conseguir muchas cosas", la portavoz socialista ha considerado "sin duda necesaria, esa reforma constitucional después de 40 años".

La portavoz del PSOE en el Congreso ha reiterado su llamada a "la responsabilidad, a hacer política por parte del Govern de la Generalitat". "Vamos a tratar en el marco de la Constitución de hacer aquellas reformas constitucionales que sean necesarias, que permitan un encaje del siglo XXI, en un ámbito de modelo de España que entendamos que es necesario, siempre dentro del contexto europeo", ha insistido.