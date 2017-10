Robles(PSOE) cree que jurídicamente Bélgica no puede dar asilo político a Puigdemont, menos siendo España una democracia

La portavoz del PSOE en el Congreso y jurista, Margarita Robles, cree que, "jurídicamente", Bélgica no puede dar asilo político al expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y "menos siendo España una democracia".

Tras preguntarse cómo se explica ahora a los catalanes que, después de proclamar la república, Puigdemont "vaya a pedir asilo a Bélgica", ha afirmado que, "si se aplicó, finalmente, el artículo 155 de la Constitución fue por la actuación" del expresident y, si éste precepto constitucional ha sido "absolutamente 'light', con convocatoria de elecciones el 21-D, fue por la presión del PSOE".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Robles ha señalado que "hay que esperar a ver si el señor Puigdemont pide o no el asilo", lo que resultaría "muy sorprendente". "Jurídicamente hablando, yo tengo muchísimas dudas de que entre países de la Unión Europea, mucho más siendo España una democracia, se pueda dar asilo político", ha apuntado.

En todo caso, ha dicho que, "con el señor Puigdemont, no se pueden adelantar acontecimientos". "El jueves pasado, a la una y media, iba a convocar elecciones, y tres horas después dejó de convocarlas", ha recordado.

La representante del PSOE no cree que Bélgica, "desde ningún punto de vista, dé asilo político" al expresidente de la Generalitat. "El asilo político es una institución muy seria para aquellas personas que sufren algún tipo de persecución y es una institución que todos tenemos que proteger", ha apuntado.

A su juicio, jurídicamente éste no es el caso de Carles Puigdemont. "Pero no vamos a adelantar acontecimientos porque no sabemos lo que puede ocurrir", ha apuntado.

Margarita Robles ha recordado que contra el expresident hay una querella de la Fiscalía y son los jueces los que tienen que decidir "si hay delito o no, qué tipo de delito hay y las medidas cautelares" a emprender, en su caso. "La Justicia en España va a actuar como ha hecho siempre, aplicando la legalidad", ha manifestado.

EL 155

Sobre la "nueva mayoría" que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha denunciado que existe en Madrid, entre el PP, PSOE y Ciudadanos, formaciones que han apoyado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la portavoz del PSOE en la Cámara baja ha señalado que, "hasta el final", los socialistas intentaron que éste no se aplicara.

"Hasta el final se mantuvo en el Senado una enmienda para que, en el supuesto de que el señor Puigdemont convocara elecciones, no se aplicara el 155. Desde ese punto de vista, tenemos que decir, sin ningún complejo, que, si finalmente se aplicó, fue por la actuación del señor Puigdemont, y también me parece muy importante remarcar que, si se ha aplicado un artículo 155 absolutamente 'light', con una convocatoria de elecciones el día 21 de diciembre, ha sido por la presión del PSOE", ha destacado.

Por ello, ha señalado que entiende que, "quizá en una clave más electoral, haya gente que quiera meter todo en el mismo saco, pero, desde luego, nada tienen que ver las políticas que defiende el PP y las que defiende el PSOE".

"Son absolutamente alejadas, distanciadas en lo social, y en este caso, nos interesa repetir que, si ha habido una aplicación del 155 con un objetivo de elecciones el 21-O, la responsabilidad final es del señor Puigdemont y la entidad del 155, de baja intensidad, con la única finalidad de convocar elecciones, ha sido gracias a la actuación del PSOE", ha insistido.

COMICIOS

Preguntada por qué puede pasar si en las próximas elecciones ganan otra vez los independentistas con una mayoría similar a la actual, ha afirmado que el problema se ha planteado porque "no se han respetado las reglas de juego y de legalidad".

"El problema de Cataluña no es un problema de ahora, no hay nada más que remontarnos a finales de 1800. Lo que ha ocurrido desde el 6 de septiembre es que se hicieron una serie de cosas saltándose la legalidad y engañando a la ciudadanía de Cataluña", ha apuntado.

En este sentido, ha reconocido que "hay muchísima gente en Cataluña que es independentista, lo que es muy respetable, y los ciudadanos han actuado de buena fe".

"¿Pero cómo se les explica ahora a los ciudadanos de Cataluña que, después de lo que ocurrió el otro día, se supone que hay una declaración de la república, el presidente se va a pedir asilo a Bélgica?. Yo creo que la política exige decir la verdad a los ciudadanos, no engañarlos. Decirles lo que es posible, lo que no es posible, e intentar que, a lo mejor, lo que no es posible ahora, puede serlo en un marco temporal o legal diferente", ha subrayado.

Por ello, considera que los dirigentes "lo que han hecho es engañar a la ciudadanía de Cataluña". "En política las vías de diálogo, de reforma de legalidad, todo es posible. Lo que no es posible es saltarse las normas democráticas, las leyes, porque, a partir de ahí, si todo el mundo encontrara una excusa o un pretexto para no cumplir la legalidad, eso sería el caos", ha dicho.

Robles ha defendido que, "en una sociedad democrática, hay unos marcos para modificar las leyes, siempre dentro del consenso". "Lo que no se puede hacer nunca es engañar a la ciudadanía y decirle que una cosa es posible cuando no lo es. Y, desgraciadamente, esto es lo que ha ocurrido con el último Gobierno de la Generalitat", ha subrayado. Asimismo, ha indicado que "para nada" cree que pueda haber sobre la mesa "ningún tipo de ilegalización de ningún partido político".

EL PP, "ESCONDIDO" DETRÁS DE CATALUÑA

La representante socialista ha afirmado que el PP "se ha escondido detrás de Cataluña para no hacer políticas sociales y el PSOE insiste en reivindicar políticas sociales en favor de aquellos que lo están pasando peor". "No podemos aceptar lo que está ocurriendo, que se envíe un plan presupuestario a Bruselas que disminuye le gasto social", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que en un año de legislatura se han vetado 47 proposiciones de Ley de la oposición que pretendían "hacer políticas sociales, cuando uno de cada cuatro contratos dura menos de una semana".

"Yo siento decir, que lo que ha ocurrido con Cataluña, que no le quito ninguna gravedad porque la tiene y mucha, ha servido al Gobierno de la nación para ocultar estas políticas de desigualdad que se están realizando", ha indicado. Por ello, ha explicado que Pedro Sánchez y el PSOE "lideran esas políticas sociales".

Margarita Robles ha señalado que "hay una serie de políticas sociales que se tienen que poner de relieve en los presupuestos que afectan a la ciudadanía". No obstante, ha apuntado que eso no significa, "en absoluto", que ellos vayan a negociar las cuentas del Gobierno del PP. "Creo que ha quedado muy clara cuál ha sido la política del PSOE en todo los ámbitos", ha manifestado.

En esta línea, ha destacado que Pedro Sánchez "ha dicho hasta la saciedad" que no le gusta este Gobierno. "No compartimos las políticas sociales de este Gobierno de Mariano Rajoy y para nosotros son una prioridad", ha indicado.

Por ello, ha apuntado que el plan presupuestario remitido a Bruselas, "en ningún caso, va a tener apoyo del PSOE", y ha remarcado que "la situación de las pensiones es francamente muy delicada como consecuencia de estas políticas de seis años del PP".