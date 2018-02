La Sala Rekalde de Bilbao acogerá hasta mayo una retrospectiva con más de 200 imágenes del fotógrafo Bruce Davidson

La diputada vizcaína de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, ha presentado esta mañana, junto a al director general la Territorial Norte de Mapfre, Javier Olías Mena, y el comisario de la muestra la exposición itinerante producida por Fundación Mapfre en colaboración con Sala Rekalde y Magnum Photos.

La exposición reúne hasta el 6 de mayo en Sala Rekalde casi 200 fotografías, presentadas por series, que recogen 50 años de la trayectoria artística de Bruce Davidson, "uno de los fotógrafos más destacados de la denominada fotografía humanista y miembro de la agencia Magnum".

Lorea Bilbao ha remarcado la "indudable calidad" de la muestra y ha añadido que "el miembro de la agencia Magnum Bruce Davidson es considerado uno de los fotógrafos más destacados de la denominada fotografía humanista".

La exposición hace un recorrido a lo largo de más de 50 años de trabajo continuado, y presenta algunas de sus más celebres series, como Brooklyn Gang, East 100th Street y Time of Change: Civil Rights Movement. Además, en la selección se han incluido también sus últimos trabajos: Nature of Paris y Nature of Los Angeles.

Bilbao ha subrayado que esta muestra es "la quinta exposición que recibimos en Bilbao de la Fundación Mapfre y queremos expresar nuestro agradecimiento a dicha entidad por mantener a lo largo del tiempo estos puentes y vínculos colaborativos que, sin duda, siempre enriquecen el programa expositivo de Sala Rekalde".

Con la exposición se desarrollarán actividades didácticas complementarias y talleres que permitirán el conocimiento del artista, las claves y el interés de su obra fotográfica.