San José pide el fin de las políticas de austeridad y situar la prioridad en la creación de empleo "digno y de calidad"

La consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha demandado este miércoles "el fin de las políticas de austeridad" y situar como objetivo prioritario la creación de empleo "digno y de calidad". Asimismo, ha asegurado que Euskadi es "un referente en Europa" y ha dicho que va a seguir colaborando "en el desarrollo de una Europa más social".

San José intervendrá este jueves en la conferencia Internacional de Gotemburgo sobre el papel de la Economía social en el futuro del empleo, previa a la Cumbre Social para un Empleo Justo y el Crecimiento que este viernes, 17 de noviembre, reunirá en la ciudad sueca a los jefes de estado de la Unión Europea.

La delegación del Gobierno Vasco está integrada, además de por la consejera de Trabajo y Justicia, por el director de Economía Social, Jokin Díaz Arsuaga, el subdirector de Osalan, Andoni Gamboa, y la delegada de Euskadi ante la UE, Marta Marín.

San José ha señalado que la Conferencia Internacional será el marco para "poner en valor la importancia de nuestra Economía Social, nuestras cooperativas, nuestras sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción y asociaciones de utilidad pública". "Un enorme potencial de casi 3.000 empresas que dan empleo a más de 85.000 personas", ha destacado, para asegurar que Euskadi es "un referente en Europa" y va a seguir colaborando "en el desarrollo de una Europa más social".

Tras señalar que "las economías europeas que mejor han resistido el envite de la crisis son aquellas que más hemos invertido en lo social", ha advertido de que, ahora, "el desafío es mantener la confianza en el futuro y nuestra capacidad de apreciar todo lo positivo que hemos sido capaces de construir".

De ello, ha adelantado, hablará este jueves en la Conferencia de Gotemburgo, "junto a una larga lista de ministros y de altos cargos de la Comisión Europea". Según ha explicado, "el enfoque es presentar experiencias de éxito en el ámbito de la Economía Social con las que diseñar el futuro del empleo en Europa, unas propuestas que serán trasladadas a la Cumbre Europea del viernes que tiene previsto ratificar el denominado Pilar Europeo de Derechos Sociales".

San José ha destacado que la Cumbre se celebra "en un momento crucial para el futuro de Europa, en el que se demanda un cambio de rumbo en la Unión Europea que permita garantizar economías más sociales y más justas, con mejores salarios y niveles de vida".

En ese sentido, ha dicho que los acuerdos de la Cumbre "son esperados desde hace tiempo y es urgente que se apliquen cuanto antes, para ganar en credibilidad y conseguir corregir los graves déficits del mercado de trabajo".

San José ha asegurado coincidir "plenamente" con quienes demandan "el fin de las políticas de austeridad" y sitúan como objetivo prioritario la creación de "empleo digno y de calidad".

A su entender, "un aspecto decisivo será comprobar la incidencia que los acuerdos del viernes puedan tener en un aspecto tan fundamental como la negociación colectiva y la convergencia salarial al alza".

"Confiamos en que sea un paso decisivo que no puede quedar en meras intenciones. Europa no puede seguir alimentado dudas sobre la capacidad y el compromiso de sus instituciones en cumplir la promesa de no dejar a nadie atrás", ha advertido, para añadir que es "imprescindible la implicación de los interlocutores sociales para restablecer el equilibrio entre los intereses sociales y económicos".

La consejera de Trabajo y Justicia ha manifestado que "el diálogo social es una pieza clave y necesaria para eliminar las actuales desigualdades, mejorar las condiciones en el puesto de trabajo, garantizar la protección social, los sistemas públicos de pensiones y fortalecer la cohesión social".